Un zurdazo de Néstor Sicher desató la locura en el Monumental
Racing cumple 40 años de su regreso a Primera
Este sábado se cumplen cuatro décadas de aquel 27 de diciembre de 1985, que trajo de vuelta a la Academia a la elite del fútbol argentino tras empatar 1-1 con Atlanta.
Malva Marani
26 de diciembre de 2025 - 12:43
Ascenso
Néstor Sicher, autor del gol de Racing para el empate 1 a 1 en la final del reducido por el ascenso frente a Atlanta.
(Redes Sociales)
Racing
Fútbol Argentino
