Luego de la renuncia de Mauricio Macri a su candidatura presidencial y su posterior apoyo explícito a su primo, Jorge Macri, para que sea el candidato del espacio a jefe de gobierno porteño, en Juntos por el Cambio no se dieron por aludidos: nadie se baja y siguen los mismos precandidatos hasta nuevo aviso. Según contaron desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta a Página12, el acuerdo al que arribaron Macri y Larreta en la reunión que ambos tuvieron el viernes de la semana pasada, es que el Pro deberá llegar a las PASO con un solo candidato que compita con el radical Martín Lousteau, pero a la vez aclaran que consensuaron que para eso "no hay apuro". La fecha que pusieron como límite es mayo. Macri salió a declarar a favor de su primo, pero desde las otras terminales oficialistas remarcan que eso ya lo había hecho y que estas nuevas declaraciones "no cambian absolutamente nada". Por el momento tanto cerca de Fernán Quirós, como de Soledad Acuña y de Martín Lousteau dicen que seguirán en campaña.



La renuncia de Mauricio Macri a su candidatura presidencial --motivada por los malos números que arrojaban las encuestas-- no significó que el líder de JxC diera un paso al costado en la interna de su espacio. Horas después de publicar el video del retiro, Macri se encargó de visitar medios de comunicación "amigos" y disparar dardos para todos lados. Sobre la interna en la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, dijo que él quiere que el candidato sea su primo, Jorge Macri, y hasta amenazó a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe del GCBA, para que lo apoye: “Me gustaría que Horacio Rodríguez Larreta se juegue más por Jorge Macri. Es más, se va a jugar”, dijo. El expresidente también desestimó la candidatura del radical Martín Lousteau, al que le lanzó que "no se lo imagina como jefe de gobierno".



En diálogo con este diario, desde el entorno de Lousteau dijeron que no sorprendieron las declaraciones del expresidente sobre la competencia en la Ciudad de Buenos Aires y que sus dichos "no cambian absolutamente nada". "Martín aspira a ser jefe de gobierno porteño desde antes que Jorge Macri haga política en la Ciudad de Buenos Aires", dispararon. Cerca de Larreta, en tanto, opinaron que "está bien que Macri tenga sus preferencias", y clarificaron que lo que acordaron ambos en la reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada fueron dos cosas: que el PRO tendrá que llegar a las PASO con un solo candidato en CABA y que no hay urgencia en definirlo. "El candidato será aquel que mejor mida en mayo", aseguran y marcan ese mes como límite. En esa línea, tanto desde el entorno de Larreta como alrededor de los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña --los dos que impulsa Larreta para su reemplazo y que también fueron desestimados por Macri-- confirmaron a este diario que, por ahora, nada cambió y que sus candidaturas siguen en pie hasta nuevo aviso.

"A pesar del respeto que le tengo, no me lo imagino a Lousteau como jefe de gobierno”, había dicho Macri y agregó: “El PRO ha marcado un rumbo de modernidad y calidad en la gestión, y lo tiene que seguir marcando”. Luego, señaló que su primo "es alguien muy preparado que tiene una experiencia única que yo no tuve”, en referencia a la gestión de JM en la intendencia de Vicente López. “Él ya fue intendente de algo más chico”, finalizó. Lo que consideran desde ese sector es que, si el PRO llega a las PASO con dos candidatos, significaría "darle las primarias en bandeja a Martín". En esa línea, la lectura que hacen es que Larreta está llevando adelante una táctica para presionar lo más posible hasta que se definan las candidaturas para después disputar más lugares en las listas. Más allá de eso, dicen que, en el fondo, Larreta sabe que será necesario llegar con un solo candidato del PRO a las elecciones de agosto.



Desde el campamento de Lousteau las cosas son distintas: "Macri quiere que la propuesta sea exclusivamente del PRO como lo dijo después de publicar el video y considera que el gobierno porteño debe ser del PRO. Nosotros creemos que debe ser de Juntos por el Cambio, y que un proceso de 16 años que encabezó el PRO, necesita una renovación y un cambio de mirada", aseguran cerca del precandidato radical marcando con claridad que, más allá del acuerdo al que hayan llegado Larreta y Macri, el que quiere con ferocidad no entregarle la Ciudad a sus socios radicales es el expresidente. A su vez, los colaboradores de Lousteau puntualizan que ellos piensan que es factible llegar a las elecciones con fórmulas cruzadas. Es decir, que ML sea el candidato y que el candidato a vicejefe de gobierno sea del PRO. Aclaran que esa figura no puede ser Jorge Macri, sino uno de los elegidos de Larreta. "Martín va a seguir trabajando en eso", aseguran y explican que no ven factible una fórmula con JM porque "ellos están muy embarcados en la ortodoxia del PRO. No como Larreta que no está pensando lo mismo".

En el radicalismo dicen que, a diferencia de Macri, Larreta no quiere que todo candidato a Presidente lleve la cara de Jorge Macri en la boleta y que en este momento se encuentran "en una pulseada". Aseguran que el diálogo entre Lousteau y el jefe de gobierno porteño es "casi diario", y que, incluso, antes de la reunión entre Macri y Larreta del viernes, el jueves se reunieron Larreta, Lousteau y Gerardo Morales, el candidato a Presidente del radicalismo.

Cerca de Quirós aseguran que Macri ya había dejado en claro su preferencia por Jorge Macri en público y en privado. Explican que, más allá de eso, Larreta decidió armar igual a sus candidatos. La primera que salió a hacer pública su precandidatura fue Acuña y, a fin del año pasado, se sumó Quirós. El último en sumarse había sido Emanuel Ferrario que se bajó el fin de semana luego de la reunión entre Macri y Larreta. En el entorno del ministro de Salud porteño puntualizan que en el despacho del funcionario todo sigue igual que la semana pasada: la misma agenda, el mismo volumen de actividades. Aclaran que puede haber alguna reunión o definición que cambie el escenario, pero que por el momento nada de eso ocurrió.

En el entorno de Soledad Acuña la respuesta es similar, pero se diferencian de Quirós porque dicen que "Sole está desde el comienzo del PRO. Algo que pondera Mauricio". Recuerdan que si bien ella trabaja hace 25 años con Larreta y es candidata porque él se lo pidió, tiene muy buena relación con Macri. Dicen que el expresidente la invitó a caminar la Ciudad y a mantener su candidatura porque "siempre privilegia la competencia", e incluso se ilusionan con que en la entrevista televisiva que dio Macri en la que anunció que su candidato para el GCBA será su primo, también dio elogios para Acuña. Por último, enumeran las veces que Macri y la ministra se vieron en el último tiempo: en enero en Villa La Angostura cuando ambos estaban vacacionando en la Patagonia; meses después, cuando ella le fue a entregar su libro a su oficina; en una actividad que ella organizó en una escuela de Parque Patricios junto a Larreta y aclaran que lo vio dos veces más: una para contarle sobre su candidatura y otra para llevarle encuestas.

En una de esas últimas reuniones, cuentan que Macri le dijo a la ministra porteña que "era una pena" que no le haya contado antes sus intenciones de ser jefa de gobierno, porque ya le había prometido a Jorge Macri que lo apoyaría. Sin embargo, cerca de Acuña dicen que Macri le dijo que "igual la banca y que la alienta a seguir porque la ve como una propia, que está desde los inicios del PRO en la Ciudad". Una lectura que no coincide con las últimas declaraciones del exmandatario en donde, con claridad, al que "bancó" fue a su primo.