Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron este viernes e intercambiaron sus miradas sobre la estrategia electoral para este año y la situación en los distintos distritos de Juntos por el Cambio. Una vez más, salieron del encuentro cada uno pensando exactamente lo mismo que cuando entraron. El encuentro -el primero en dos meses- fue para ponerse al día en todas las cuestiones: desde la disputa que tiene el PRO con la UCR en Salta o Tierra del Fuego, hasta la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires. Allí no hubo grandes coincidencias tampoco: Macri espera que el resto de los candidatos del PRO se bajen en pos de su primo Jorge Macri, y Larreta sigue alentando a sus ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña, mientras busca cuidar la relación con los radicales, que tienen como candidato a Martín Lousteau. Eso sí, horas después de la reunión se conoció la primera baja entre los postulantes del PRO: Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura de CABA, declinó su candidatura a jefe de gobierno porteño.

El último encuentro entre Larreta y Macri había sido hace casi dos meses en el country Cumelén durante las vacaciones extra large del ex presidente. Esta vez eligieron para encontrarse el Tenis Club Argentino. Allí debatieron a agenda abierta sobre una buena cantidad de temas que tenían pendientes, entre los que se incluyeron el devenir de la economía y las últimas medidas del gobierno nacional.

Si bien es una de las incognitas a despejar, Larreta no se metió en la eventual candidatura que podría lanzar Macri. El jefe de gobierno ya tiene en claro que el ex presidente tiende a jugar más para sus dos adversarias, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Su principal apuesta es recomponer la relación para que ese apoyo no sea explícito y público.

En este punto, le juega en contra el discurso antipolarización con el que Larreta eligió encarar su campaña, que para Macri es totalmente desacertado. El ex presidente prefiere las embestidas vicerales de Bullrich o los ataques ensayados de Vidal al oficialismo.

Por las provincias

Larreta y Macri repasaron la situación en distintos distritos. Uno de los más picantes es Salta, en el que hay una disputa abierta sobre si el PRO irá o no en un frente electoral con la UCR. El partido amarillo primero anunció su ruptura, luego Bullrich intervino y forzó una alianza, pero luego tanto Larreta como Vidal respaldaron a la candidata local en su rebeldía. Ahora Bullrich volvió a la carga, pero aún no está claro si se ha dicho la última palabra. Macri, en este punto, se declaró prescindente y dejó que las peleas las resuelvan entre ellos.



Macri y Larreta también repasaron el escenario en otros distritos clave, como Santa Fe o Córdoba. En este último, ganó la pulseada Luis Juez y será candidato a gobernador, aunque Macri hubiera preferido que ese lugar lo ocupara Rodrigo De Loredo, que finalmente se bajó de la contienda. En Santa Fe, Carolina Losada es la que se perfila como candidata a gobernadora

¿Y por CABA?



Uno de los temas más urticantes para JxC es el de la sucesión porteña. Si bien le intentan restar importancia en el larretismo, lo cierto es que el tema se tocó. Allí Macri mantiene su postura: el candidato es Jorge Macri. Los demás tienen que ir declinando sus candidaturas para que quede un único postulante del PRO, piensa el ex presidente.

El primero en bajarse fue Emmanuel Ferrario, con el argumento de que “el momento que estamos viviendo nos exige que dejemos de lado el individualismo y los egos”. Aunque anunció su decisión horas después del cónclave Macri-Larreta, desde el entorno del legislador aseguraron que ya tenía la decisión tomada con anterioridad. Ante la consulta de Página/12, tanto Acuña como Quirós confirmaron que sus candidaturas siguen en pie.

Larreta hasta ahora sostiene la idea de que la discusión se dirima en las PASO. Pero en la reunión le planteó a Macri que la forma de resolver la interna tiene que tener en cuenta a los aliados radicales, en especial, a Lousteau que piensa competir. Macri siente un rechazo visceral por la sola idea de que su ex embajador en Estados Unidos termine ganándoles CABA. Y está al acecho de conspiraciones: entre los fantasmas del macrismo está el de un pacto Larreta-Lousteau, que se concretaría con un desdoblamiento de las elecciones porteñas o con la implimentación de la Boleta Electrónica o la Boleta Única en papel. Ninguno de esos escenarios fue ratificado por los larretistas.



Larreta, si bien insiste en que no tiene ningún pacto con Lousteau, lo cierto es que cultiva su relación con el senador. Esta misma semana estuvieron juntos en la UTN en un encuentro de desarrolladores de videojuegos. Para los macristas, eso es señal de que Larreta algún fichín le pone a Lousteau.

Larreta y Macri se volverán a ver las caras este sábado, pero entre bailes y mesa de dulce: será en el casamiento de Vidal.