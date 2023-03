El ministro de Transporte, Diego Giuliano, sostuvo este jueves que "la gestión anterior, que cuestiona la actual política ferroviaria, cerró 12 ramales" y subrayó que en los últimos tres años "se reactivaron 17 servicios ferroviarios de pasajeros y se pusieron en funcionamiento nueve trenes de cercanía". Así Giuliano respondió a los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición a la política del gobierno nacional. A su vez, desde Trenes Argentinos Carga informaron avances en los lineamientos de obra para reactivar el cruce internacional Paso de los Libres – Uruguayana que permitirá al tren Urquiza llegar a Brasil luego de seis años de inactividad.

"A la oposición no le interesa invertir en ferrocarriles y cuestiona que nosotros lo hagamos. Pero eso nos lleva a lo que ocurrió en el país durante la década de los '90", subrayó Guiliano, quien aseguró que "todo eso es parte de una discusión vieja, que en el mundo ya ha sido totalmente superada y que no tiene en cuenta las realidades regionales, lo que perjudica al desarrollo argentino".

De acuerdo a las cifras oficiales, el gobierno nacional reactivó en todo el país 17 tramos y servicios ferroviarios de pasajeros, beneficiando a más de 300.000 pasajeros y pasajeras mensuales y reconectando 55 localidades. Entre los principales servicios se destacan el regreso del tren de pasajeros a Mendoza, luego de 30 años. La vuelta del servicio que une Cacuí con Resistencia, Chaco, después de 3 años. La extensión del servicio regional Salta-Güemes hasta la localidad de Campo Quijano tras 51 años. La llegada a Pinamar luego de 5 años. En Neuquén, volvió a llegar a Plottier después de 28 años.

En Córdoba se extendió el Tren de las Sierras y se reactivó el Tren Metropolitano. Volvió el tren a Rufino y a conectar San Luis con Buenos Aires luego de 30 años. Después de 31 años, volvió el servicio de cercanías a la localidad de Fernández, en Santiago del Estero. Se volvió a conectar Bragado con Pehuajó tras 7 años. Volvió a llegar a Cañada de Gómez luego de 45 años. Tras 29 años, el tren regional de Entre Ríos volvió a la localidad de Berduc. En el AMBA, se rehabilitó el servicio Temperley-Haedo de la línea Roca y el servicio González Catán-Marcos Paz-Villars, de la línea Belgrano



En declaraciones a Telám, el ministro de Transporte señaló que "cada vez que trabajamos para la reactivación de un nuevo ramal o de un nuevo servicio, también lo hacemos para bajar costos logísticos, aumentar la actividad social, cultural, comercial", y aseguró que "todo tiene un sentido social y también un sentido económico". "Llevar el tren a una nueva ciudad, como ocurrió recientemente con la reactivación del tren de pasajeros a Mendoza, o cuando incrementamos la capacidad de carga, lo que estamos haciendo es bajar los costos en toda la cadena de valor", puntualizó Giuliano.

El ministro fue contundente al señalar que "la gestión anterior, que cuestiona nuestra política ferroviaria, cerró 12 ramales mientras que, en lo que va de nuestra gestión, reactivamos 17 servicios ferroviarios y pusimos en funcionamiento 9 trenes de cercanía, pero siguen cuestionando".

Además, remarcó que "hay una parte de la dirigencia política que sigue sosteniendo que no hay que invertir en el sistema ferroviario" y sostuvo que "lo más interesante es que lo hagan público como lo hizo el ex ministro (de Transporte) Guillermo Dietrich". "Lo ven como un gasto y no como una inversión nacional, eso es una visión muy antigua", afirmó el funcionario.





A Brasil

En el marco del Plan de Modernización del Transporte, el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo, se reunió con autoridades de Aduana y de la concesionaria ferroviaria de Brasil para trazar los lineamientos de obra que permitirán reactivar el cruce internacional Paso de los Libres - Uruguayana.

Previo a que se concrete el proyecto es necesario comenzar un plan de obras que, se estima, podría dejar acondicionada la infraestructura ferroviaria en el segundo semestre del año. Se inspeccionó para ello la vía del lado argentino para evaluar su estado. En ese sentido, Vispo acordó con el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, comenzar una serie de trabajos. A su vez y al ser una vía compartida con Brasil, se mantuvo un encuentro con el delegado de la Receita Federal de Brasil - aduana de Uruguayana-, Wilsimar García Junior, y representantes de Rumo, la empresa concesionaria que opera los ferrocarriles brasileños en la zona.

Vispo presentó el proyecto de la rehabilitación del cruce y puesta en operación del Puerto Seco de Uruguayana, que es una playa multimodal para la consolidación y desconsolidación de carga, obteniendo una aceptación integral a la propuesta. El Puerto Seco cuenta con un Area de Control Integrado que optimiza los tiempos por estar operativas las aduanas de ambos países.

Este encuentro fue el puntapié inicial para esta revinculación ferroviaria internacional luego de seis años fuera de actividad, operatoria que se sumará a la reconexión con Paraguay durante 2022, lo que consolida el segundo paso internacional inaugurado en lo que va de la gestión.