El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que la interna del PRO se ordenará para llegar con un único candidato del partido a las PASO porteñas. De esta forma, blanqueó lo que había acordado con Mauricio Macri en el encuentro del viernes pasado. El expresidente quiere que Larreta se pronuncie ya por su primo Jorge Macri e incluso dijo que terminará haciéndolo "por el peso de los hechos". Pero Larreta dijo que el proceso de discusión tomará semanas. En la noche previa, se mostró en una actividad con Fernán Quirós, Soledad Acuña y Martín Lousteau. Es decir, con todos los precandidatos del PRO y el de la UCR... Todos menos Jorge Macri. Todo comunica y las fotos también.

Como informó este diario, Macri y Larreta llegaron a un acuerdo sobre que las PASO porteñas deben disputarse entre un único contendiente del PRO y el de la UCR, que será Lousteau. Pero, mientras que al ex presidente le gustaría una definición rápida de las candidaturas, Larreta piensa estirarla. En la charla habló de abril o incluso mayo, momento en el cual planea ver en las encuestas cuál candidato del PRO mide mejor.

Candidato único

En público, Larreta dijo algo similar, aunque con una referencia de semanas para calmar ansiedades expresidenciales: “Para competir en el marco de las PASO vamos a tener un solo candidato del PRO. Hoy tenemos tres opciones y vamos a evaluar en las próximas semanas cuál es la mejor oferta electoral para garantizar la continuidad del trabajo que venimos haciendo”. Es decir, una solución a la cordobesa: en Córdoba, los candidatos de Juntos por el Cambio dirimieron la interna por encuestas, con Luis Juez como ganador.

También para despejar la idea de que tiene un acuerdo secreto con Lousteau (algo que acicatean desde el entorno de Macri y de Patricia Bullrich), el jefe de Gobierno aclaró: "Yo creo en las PASO y tengo predilección por los candidatos de mi partido. Les voy a dar prioridad a los candidatos del PRO, a la continuidad de trabajo en CABA. Hoy tenemos tres y vamos a trabajar para tener uno que compita con los candidatos de los otros partidos que están en Juntos por el Cambio”.

Larreta hizo su anuncio con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a su lado, dado que estaban anunciando el recorte de programas sociales porteños. Pero la foto que constituyó un indicio de las preferencias de Larreta ocurrió la noche anterior.

Todos menos Jorge

Fue en una actividad de La Generación, un espacio de jóvenes PRO. Allí asistió Larreta y se sacó fotos con Acuña, Quirós (sus dos candidatos del PRO) y con Lousteau. Fue llamativa la ausencia del ministro de Gobierno porteño, que es a quien el ex presidente quiere ungir como candidato. Si bien el jefe de Gobierno no puso especial énfasis en difundir las imágenes, no deja de ser un gesto que se fotografíe con el candidato de la UCR y dos del PRO.

En medio de un cóctel distendido, Larreta se abrazó con Lousteau y también con Manuel Vidal, jefe de Gabinete de Acuña y uno de los que conforma esa agrupación sub 40. Las conversaciones comenzaron en una terraza y siguieron luego adentro, por la lluvia. Larreta llegó casi para el final, pero terminó sacándose fotos con todos. Menos con el primo Jorge.

Ese mismo día, Lousteau lo cruzó a Macri por haber dicho que no lo veía como jefe de Gobierno. El senador radical ratificó que iba a ser candidato y le advirtió que en la Ciudad gobernaba una coalición y no solo el PRO.

Es evidente que, más allá de los gestos de distensión, el tira y afloje entre Larreta y Macri continuará hasta que se defina el candidato. Si las encuestas favorecen a Jorge Macri, no habrá mayores conflictos. Si no son coincidentes, es probable que haya otra pequeña guerra en el PRO.