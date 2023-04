El dato sobre el índice de pobreza con el que concluyó 2022 golpeó al oficialismo. Ante la cifra del 39,2 por ciento difundida por el Indec, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dijo que el Gobierno asume la "responsabilidad” y apuntó a “la inflación del segundo semestre del año” como causa del incremento de la pobreza. En términos similares se pronunció la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Desde el kirchnerismo, la senadora Juliana Di Tullio planteó: “No quiero un país con 40 por ciento de pobres, eso no es el peronismo y es inaceptable para mí. La única persona puede arreglar este lío que nos dejó Mauricio Macri es Cristina Fernández de Kirchner”.

El índice de pobreza, que en el primer semestre de 2022 alcanzaba al 36,5 por ciento de la población económicamente activa, aumentó hasta 39,2 por ciento al finalizar el segundo. El dato, en una economía que al mismo tiempo creció un 5,2 por ciento y con un desempleo que descendió del 7 a 6,3 por ciento, implica que la bonanza no se distribuye y que 18 millones de personas cobran por debajo de la canasta básica.



“No lo desconocemos y nos duele. Asumimos nuestra responsabilidad”, declaró el Chivo Rossi a Futurock. Para el jefe de Gabinete “está claro que la pobreza tiene una causa y es la inflación del segundo semestre del año”. “Tuvimos índices altos con (el entonces ministro de Economía, Martín) Guzmán (en el inicio de la gestión de Alberto Fernández), luego la bajamos un poco, pero luego volvió a subir”, describió. “Está claro que afecta a los que tienen ingresos fijos y a los trabajadores informales que no tienen paritarias”, admitió, y aseguró que “es un indicador que nos interpela para poner más energía en el trabajo”. Consultado sobre el tema salarial, destacó que el “sistema de paritarias está abierto permanentemente” y que “otra medida (sic) es materia de evaluación permanente, sobre todo para los sectores más afectados”. “Ahora, la mayor energía la tenemos que poner en lograr un sendero descendente de la inflación”, enfatizó.

“El índice de pobreza que dio a conocer el INDEC nos duele y nos ocupa. La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de poder llevar el pan a casa”, expresó por su parte Tolosa Paz. “No es un dato más, es el motor de nuestro trabajo diario. Es el Estado quien se ocupa de las y los que menos tienen, y vinimos a ordenar las políticas públicas para que ese acompañamiento pueda llegar donde se lo necesita, cuidando también el esfuerzo de la sociedad toda”, añadió la ministra de Desarrollo Social, cara visible de las 85 mil bajas en el programa Potenciar Trabajo.



El dirigente social y precandidato a presidente Juan Grabois, por su parte, lamentó que no se haya implementado el proyecto que la senadora Di Tullio presentó en agosto del año pasado para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria a las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. “De haberse aprobado el proyecto de Refuerzo de Ingresos que elaboramos con Di Tullio cuyo costo fiscal era apenas el 0,31por ciento del PBI, la indigencia hubiera sido un 64,9 por ciento menor; pero evidentemente las prioridades fueron otras”, apuntó el referente del MTE.

Di Tullio se refirió al tema al responder una pregunta sobre la posibilidad de que CFK revea su decisión de no ser candidata. Recordó que en 2003 “recibimos un país absolutamente endeudado, con una pobreza espantosa, en default, y lo que hicimos fue desendeudar al país, a las familias y a las empresas”. “Lo que la gente necesita son respuestas que no hemos podido dar. Yo no le saco el cuerpo al Gobierno, pero no quiero un país con 40 por ciento de pobres, eso no es el peronismo y es inaceptable para mí", dijo, antes de concluir que "la única persona puede arreglar este lío que nos dejó Mauricio Macri es Cristina”.