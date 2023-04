La diputada nacional del PROseñaló quepara competir en las PASO de Juntos por el Cambio. "Las ansiedades son de los políticos, no de la gente", dijo."Me puse como plazo definirlo a fines de este mes", puntualizó la ex gobernadora bonaerense.Al referirse a lade Juntos por el Cambio, la referente del PRO se mostró molesta: "Tres candidatos, cuatro candidatos, un candidato, una urna, boleta electrónica... Me daajena esta discusión, porque mientras tanto pasa esto de la beba, en Rosario matan chicos"."Hay otra Argentina que espera que estemos a la altura, no que seamos una bolsa de gatos que sólo le interesa discutir cargos y cuáles son las reglas que más los van a beneficiar en una elección", añadió.Finalmente, Vidal se refirió a la decisión del expresidente Mauricio Macri de bajarse de las elecciones de este año : "Cristina no tienen sucesor, a diferencia de Mauricio, que logró formar y promover una generación de dirigentes", comparó. Para ella, el gran problema de Juntos por el Cambio es que "tiene muchos líderes, no como le pasa al Frente de Todos, que no tiene ninguno".