El ciclo semanal de ecología que coordina el periodista Sergio Rinaldi en el Centro Cutural Roberto Fontanarrosa arranca hoy su temporada consecutiva número 30, un número más que importante para un espacio destinado desde sus comienzos a analizar y debatir la problemática ambiental con especialistas. "El tema ambiental tiene una agenda tan vasta que el público es distinto en cada actividad. Están los grupos clásicos que vienen todos los años al ciclo y cuando aparece un actor nuevo lo invito", dijo Rinaldi a Rosario/12 sobre la dinámica de un ciclo por el que han pasado gran cantidad de referentes y organizaciones ambientalistas. Para refrender el concepto de su conductor, el ciclo tendrá hoy a las 19 como invitados a vecinos y vecinas de Casilda y la Asamblea Ciudadana Autoconvocada Casildense que contarán su experiencia y la lucha por preservar el Parque Sarmiento, un espacio verde considerado reserva natural urbana y humedal por el que se extiende el arroyo Candelaria, ante el avance de las obras para construir allí el nuevo edificio de los tribunales provinciales.

Corría el año 94. Rinaldi era el columnista en temas ambientales del recordado programa La Linterna que conducía Félix Reinoso en LT2, a quien habían designado director del entonces Centro Cultural Bernardino Rivadavia. "Me propuso hacer una actividad de medio ambiente proyectando videos para debatir con la gente. Si bien no tenía muchos, algunas colecciones como las del National Geographic y los de David Attenborough en la BBC, me dijo que probáramos un mes para ver si funcionaba. Estamos comenzando el año 30, se ve que anduvo bien", recuerda entre risas el periodista sobre los inicios del ciclo de ecología que ya en su segundo año sumó invitados y organizaciones para profundizar los debates y generar una tribuna donde analizar, denunciar y generar campañas.

Las organizaciones internacionales Greenpeace, Amigos de la Tierra, Gaia, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, asociaciones de Brasil, España, Estados Unidos, comunidades indígenas de Perú y Ecuador, participaron del ciclo que para celebrar sus primeros cinco años trajo a Rosario al Equipo Cousteau, cuyos documentales se pasaban en los inicios del ciclo. El director de entonces, Fernando Chao, lo apoyó y así fue que el equipo del investigador francés que realizaba exploraciones a bordo del famoso buque Calypso vino por primera vez a la ciudad.

El ciclo contó con la presencia de las Asambleas antimineras de Cuyo y la Patagonia, organizaciones socioambientales de Patagonia, Aves Argentinas (ex Ornitologica del Plata), naturalistas, docentes e investigadores, representantes de universidades y del Conicet, escritores, actores, periodistas, cartoneros, políticos, se presentaron libros y también hubo estrenos exclusivos de documentales.

A medida que pasaban los años, la agenda ambiental incorporaba nuevos temas y sumaba organizaciones. "Cuando aparece un actor nuevo, lo invito. En el 2020, que el ciclo era virtual por la pandemia, irrumpe la Multisectorial Humedales por el tema de los incendios. Apenas recuperamos la presencialidad, los invité porque el ciclo tiene que contar con la presencia de gente nueva, como ocurrió entre los años 2006 y 2008 con el conflicto por las pasteras, así fue que traje a Rosario a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú", señaló Rinaldi.

"Hay una agenda de coyuntura, pero después están los grupos clásicos que manejan la agenda de la problemática ambiental desde hace 30 años, entre ellos el Taller Ecologista, vengan todos los años. Y hay temas ambientales que no se han apagado, como el desmonte, que están siempre, mientras que otros que tuvieron mucho impacto en su momento, como el famoso agujero de la capa de ozono, que desaparecieron de la agenda porque se cambiaron los gases, hubo una reconversión industrial y la capa de ozono se recuperó y mejoró", agregó el periodista que se encarga de los temas ambientales en la programación de LT8.

El conductor del ciclo de ecología que hoy despunta su trigésima temporada sostiene que los temas a futuro en la agenda ambiental estarán seguramente vinculados al cambio climático. "Es el que atraviesa transversalmente a todos los temas, por algo las áreas de gobierno provinciales y municipales se denominan de Medio Ambiente y Cambio Climático. Hay una agenda local sobre arbolado, residuos; otra regional, como humedales, que también vamos a tratar porque todavía no tenemos ley. Y también el tema de los agrotóxicos, este año traeremos gente de Brasil y Paraguay para tratar la problemática", adelantó Rinaldi.