El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó duras críticas a Estados Unidos, al exhibir tanto el intervencionismo yanqui a otros países, como sus problemas internos con las armas y las drogas. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar luego de que la NBA anunciara que no penalizará el consumo de marihuana a partir de la próxima temporada y permitirá las apuestas deportivas.

"Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen, lamentablemente, de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas", expresó el presidente mexicano en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte".

"Es penoso y decadente", cerró López Obrador el mensaje, que acompañó con el enlace a un artículo del periódico mexicano El Universal, titulado "La NBA permitirá que los jugadores consuman marihuana; ya no habrá sanciones". "A esto me refiero. Es contradictorio e hipócrita", subrayó.

Si bien las críticas de AMLO hacia EE.UU. no son nuevas, la tensión se agravó en las últimas semanas, después de que algunos congresistas del Partido Republicano calificaran a los grupos de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas, e incluso llegaron a pedir una intervención del ejército en México.

Ahora, el mandatario mexicano aprovechó el reciente anuncio de la NBA y la NBPA (Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto) y sumó un nuevo capítulo a este cruce, de idas y vueltas, entre las naciones.

Sucede que, en las últimas horas, las autoridades de la liga de básquet más importante del mundo anunciaron un nuevo acuerdo que establecerá importantes cambios a partir de la temporada 2023-2024. Lo más significativo del nuevo convenio colectivo es que permitirá la legalización del uso de la marihuana y de las apuestas deportivas.

Es decir, la liga estadounidense ya no someterá a los jugadores a pruebas de detección de cannabis en sus test de antidopaje. La NBA ya había suspendido los controles aleatorios en 2021 y dijo que consideraría su punto de vista, por lo que este cambio resulta algo histórico para la mejor competición de básquet del mundo.

A pesar de que la nueva regla causó sorpresa, desde la organización argumentaron que la autorización del libre uso de marihuana abre a los jugadores otra opción de tratamiento para los futuros problemas físicos que puedan tener con el uso terapéutico que se le puede dar a esta planta.

En relación con el tema, estrellas como Kevin Durant pidió públicamente que se elimine el estigma en torno a su uso, mientras otras figuras como Kareem Abdul-Jabbar o Allen Iverson también apostaron por un cambio de visión.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana solo es marihuana, no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas. No es un debate", afirmó Durant en All The Smoke, un programa en el que también Matt Barnes y Stephen Jackson confesaron que eran habituales fumadores.

Inversiones y apuestas

La legalización del consumo de la marihuana no es la única medida de la NBA. También incluye en el nuevo acuerdo que los jugadores podrán invertir en franquicias propias de la liga o de la W NBA, así como promover o apostar en compañías deportivas y de cannabis.

Uno de los jugadores beneficiados a la nueva medida de invertir en franquicias es el "23" de Los Ángeles Lakers, quien reiteró en varias oportunidades que le gustaría tener un equipo en Las Vegas. De esta manera, la liga estadounidense quiere modernizarse aún más.