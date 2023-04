La exministra de Economía Felisa Miceli cuestionó este martes la falta de rumbo económico del Gobierno y definió la política actual como un “sacar conejos de la galera a cada rato”.



El comentario de la exfuncionaria llegó después de la información de que el equipo que conduce Sergio Massa podría anunciar en los próximos días un nuevo “dólar agro”, un tipo de cambio especial para las exportaciones que se declaren en los próximos 90 días.

“Este año la economía viene muy complicada. Cada medida que se toma es prácticamente una medida desesperada. Tengo la sensación de que es para solucionar problemas muy coyunturales sin tener la posibilidad de que Argentina vea un camino para recorrer hacia futuro”, comentó por La García Miceli.

Y agregó: “Vuelvo a pensar que hay, hasta fin de año, un plan de que todo siga así para que nada se modifique. En este marco se inscriben las medidas del nuevo consenso con el FMI para que nos envíe la cuota que nos envió el viernes. Son solo medidas paliativas. Remedios que solo nos van a llevar a estar de la misma manera”.

En este contexto analizó los alcances del nuevo “dólar agro” e hizo una advertencia: “Se pueden juntar más reservas. Pero si no se cambian las regulaciones para que el dólar que entra no se vaya cualquier motivo a las manos de los grupos económicos que las vuelven a transferir hacia afuera, no se logrará dar vuelta la situación”.