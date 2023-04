El detenido por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos será indagado a lo largo de la mañana de este martes por el fiscal Gastón Duplaa. Según el reconocimiento que hizo la mujer que iba en el primer asiento, Alex Barone, remisero, con antecedentes de encubrimiento, fue quien le robó la mochila, pero no le disparó a Barrientos. Habrá que ver la coartada de Barone. “Los robos a colectiveros habían bajado bastante con la implementación de la SUBE, pero ahora hay un rebrote, porque hasta un celular se convierte en plata rápidamente. Me parece que lo ocurrido no es raro, demuestra que se trata de delincuentes rústicos”, analiza el criminalista Raúl Torre.

En la mañana de este martes, se aclararon algunos puntos de lo ocurrido:

Al colectivo subieron dos individuos. “Cuando yo estaba en la Policía Científica de zona Oeste teníamos hechos de estos todas las noches -insiste Torre-. Los chorros viejos hacían lo que se llamaba cobani , abanico, o sea que vigilaban que en el colectivo no hubiera nadie de pelo corto, que pudiera ser policía. Recién después robaban. Lo ocurrido en La Matanza muestra que son delincuentes rústicos”.

“Cuando yo estaba en la Policía Científica de zona Oeste teníamos hechos de estos todas las noches -insiste Torre-. Los chorros viejos hacían lo que se llamaba , abanico, o sea que vigilaban que en el colectivo no hubiera nadie de pelo corto, que pudiera ser policía. Recién después robaban. Lo ocurrido en La Matanza muestra que son delincuentes rústicos”. A unos 30 metros se encontró una pistola Pietro Beretta calibre 40, con proyectiles Smith&Wesson. “Casi seguro es un arma robada. No muestra que tuvieran una gran envergadura como banda. Y lo más probable es que la estén vendiendo ahora para sacársela de encima”, opina Torre.

“Casi seguro es un arma robada. No muestra que tuvieran una gran envergadura como banda. Y lo más probable es que la estén vendiendo ahora para sacársela de encima”, opina Torre. Se verifican más de 20 disparos. Algunos con la Beretta y otros con el calibre 9 milímetros del policía de la Ciudad. Los investigadores de la Bonaerense piensan que los delincuentes tenían otra arma, también calibre 40.

Algunos con la Beretta y otros con el calibre 9 milímetros del policía de la Ciudad. Los investigadores de la Bonaerense piensan que los delincuentes tenían otra arma, también calibre 40. Supuestamente los atacantes huyeron en un automóvil Siena, que apareció quemado a pocas cuadras. No está verificada todavía esa hipótesis. Y tampoco que tuvieran otro vehículo.

Cómo fue el disparo al colectivero

El punto clave es el disparo. Tanto en la Bonaerense, como en la justicia, como en el municipio de La Matanza piensan que puede haber varias alternativas.

Que el chofer se movió y el delincuente pensó que se iba a defender, por lo que disparó . O el ladrón percibió que estaba el policía atrás, se puso en fuga y al fugar disparó y le dio a Barrientos. La mujer que testificó dice que no fue así, que el chofer no se movió y que el sujeto no vió al policía, pero es posible que no haya visto el momento exacto porque le estaban sacando la mochila y el celular.

. O el ladrón percibió que estaba el policía atrás, se puso en fuga y al fugar disparó y le dio a Barrientos. La mujer que testificó dice que no fue así, que el chofer no se movió y que el sujeto no vió al policía, pero es posible que no haya visto el momento exacto porque le estaban sacando la mochila y el celular. La segunda hipótesis es que se le escapó el disparo, algo sostenido por otro pasajero del colectivo, que estaba con el policía.

algo sostenido por otro pasajero del colectivo, que estaba con el policía. Y la tercera hipótesis es que hubo una intencionalidad política.

“Hay que ver los estudios de balística. Eso va a aclarar el panorama -concluye Torre-. Hay una cuestión clara: el robo se frustró. Sólo le robaron a la mujer que iba en el primer asiento. Es posible que al avanzar hacia el fondo hayan percibido al policía o que este haya hecho ya el movimiento de sacar el arma. Eso los puso en fuga y al irse le dispararon, dándole al chofer. Insisto, veremos qué dice la balística y también la autopsia. Ojo, hay que ver el proyectil que provocó la muerte”.