El ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró ayer al pisar Rosario -donde vino a inaugurar un laboratorio criminalístico de la Policía Federal, que peritará armas y teléfonos- que "el gobierno nacional no subestimó la violencia y la inseguridad de Rosario", y agregó que para Santa Fe “es indispensable recuperar la Policía” para bajar los índices delictivos. El funcionario anticipó además que "en un par de meses, cuanto mucho", vendrá a Rosario más personal de las fuerzas de seguridad nacionales. Sin embargo, evitó dar cifras. "Nosotros tenemos un número que se puede ver en la superficie, y después tenemos dos o tres veces ese personal debajo, haciendo inteligencia criminal", argumentó. Por otra parte, se mostró en desacuerdo con la idea de que funcionarios políticos porten armas al comentar que “de cada 100 personas que tienen armas, ante una situación complicada, una, dos o tres salen con las cosas resueltas a su favor”.

Fernández defendió la tarea desarrollada en Rosario y ponderó que recibió al gobernador Omar Perotti el mismo día que asumió como titular de la cartera de Seguridad. “Venimos creciendo con la capacidad de nuestra inteligencia criminal y estamos contentos con lo que estamos haciendo”, destacó en una entrevista a Canal 3.

“El plan lo diseñamos en septiembre de 2021 y nunca se dejó de ejecutar”, comentó al ser consultado sobre el último refuerzo de agentes federales tras el ataque a tiros contra el supermercado Único de la familia Roccuzzo.

Sobre la actividad delictiva que llevan a cabo presos en cárceles provinciales y federales, el ministro señaló: “Hemos allanado Coronda, Piñero, Rawson. Un teléfono les sale 100 mil pesos, para ellos es un chiste. Hay que buscar otra alternativa para que no puedan tener acceso a internet o a los datos porque todo lo usan para el mal”.

“Yo no subestimé la situación de Rosario”, subrayó el funcionario nacional después de que se le preguntara por qué no se adquirió antes la tecnología para controlar a la población carcelaria. Y en la misma línea evitó opinar sobre la Policía santafesina, ya que consideró que eso debe ser evaluado por el gobierno provincial. No obstante, indicó: “Es indispensable recuperar la Policía. Es la única provincia que tiene estas complicaciones”.

Con respecto a los controles de tránsito que llevan adelante las fuerzas federales en algunos puntos de Rosario, Fernández respondió de forma irónica: “Que el bonsai no tape el bosque”.

Fernández tuvo una activa mañana en un sector del sur santafesino. Llegó a media mañana hasta el helipuerto que Prefectura Naval tiene en la ciudad de San Lorenzo, para presenciar junto al ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, la quema de más de 12 mil kilos de precursores químicos en aquella ciudad.

La quema se realizó en la fábrica sanlorencina IDM. Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, el material incinerado era utilizado para “estirar” cocaína, y fue secuestrado por la Policía Federal en distintos operativos, en el marco de 18 causas penales. Se trata de 20 tipos de sustancias, entre ellas, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona, permanganato de potasio, pseudoefedrina, efedrina, hexano, amoníaco, éter etílico y otros precursores químicos.

Luego de ir hasta la ciudad de Puerto General San Martín, donde mantuvo un encuentro con su intendente, Carlos De Grandis, el ministro se trasladó hasta Rosario, donde participó de la inauguración de la nueva sede de la Agencia Rosario de la Policía Federal, que está ubicada en pasaje Storni al 700, frente a la plaza López y a metros de avenida Pellegrini. En ese lugar funcionará el laboratorio de telefonía forense y de pericias balísticas de esa fuerza de seguridad federal.

Diversas fuentes destacaron que el laboratorio inaugurado permitirá acelerar varias pericias, ya que hasta hoy esos estudios se hacían en la ciudad de Buenos Aires. “Es una necesidad reclamada desde hace mucho tiempo por toda la actuación del fuero federal y de la Justicia provincial. Es un equipamiento de los muchos que hay que seguir incorporando para fortalecer el trabajo de la justicia”, destacó el gobernador Omar Perotti. Estuvo presente también el intendente Pablo Javkin quien también valoró mucho las nuevas herramientas para combatir el crimen local.