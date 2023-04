River Plate la pasó mal este martes en La Paz y perdió 3-1 con The Strongest, en el debut de ambos en el Grupo D de la Copa Libertadores.

Dos tantos del argentino Enrique Triverio, el primero de penal, más el aporte de Gonzalo Castillo, sellaron la suerte del conjunto de Martín Demichelis, que descontó también de penal con Lucas Beltrán, pero tuvo una noche negra en Bolivia.

Pese a los 3.700 metros de altura, el juego empezó con dominio del Millonario ante su anfitrión. De hecho, en apenas dos minutos el equipo de Demichelis tuvo la primera clarísima tras un centro de Palavecino que el chileno Paulo Díaz cabeceó con potencia y que Guillermo Viscarra logró desviar en gran reacción.



Enseguida el que avisó fue Aliendro, sorprendiendo en plena posición de ataque. The Strongest no encontraba la pelota. Pero fue un espejismo: enseguida, un remate de Ursino encendió las alarmas en el visitante, que ya no prevalecía como al principio.

Poco después, Armani apenas tocó abajo a Triverio, que cayó dentro del área en forma aparatosa. El árbitro Valenzuela cobró penal, corroborado por el VAR ante la duda por un posible offside en el inicio de la jugada, y Triverio puso en ventaja al elenco boliviano.

Fue un duro golpe para River, que fue presa fácil del nerviosismo y el cansancio por falta de oxígeno. Y encima el volante Chura se animaba a pegarle seguido desde afuera del área, lo que preocupaba sobremanera a los de Núñez.

Diez minutos más tarde, Palavecino la perdió en su propio campo, Ortega aprovechó que la última línea riverplatense estaba mal parada y cedió para el goleador Triverio, que aumentó el marcador con una gran definición ante el vuelo estéril de Armani.

El Millonario pudo descontar antes del descanso, pero Beltrán le pegó mordido, el balón se desvió en el capitán Jusino y casi la mete en contra; luego Palavecino volvió a encontrar firme al arquero local; y por último una llegada de Solari dio en el travesaño, aunque el delantero estaba fuera de juego.

El complemento no pudo empezar peor para River porque, tras un corner y un doble cabezazo en el área, el uruguayo Castillo metió el tercero. Con los bolivianos agrandados, el trámite parecía irremontable.

No obstante, el ingreso de "Nacho" Fernández le dio un poco de aire fresco al Millonario y permitió que Viscarra se luciera ante Palavecino y Solari, aunque el arquero -que se perfilaba para figura junto al goleador Triverio- no pudo hacer nada ante el penal convertido por Beltrán, al que Roca había bajado poco antes dentro del área.

El descuento ilusionó al equipo de Demichelis, que al final terminó irremediablemente ahogado y con las manos vacías.