Militantes de organizaciones sociales se movilizaron contra recortes en los presupuestos de los programas de asistencia. Denunciaron que en un contexto de suba de la pobreza y la indigencia, los recursos prometidos para paliar la situación no les están llegando. En la secretaría de Economía Social de la Nación, que conduce Emilio Pérsico, manifestantes tomaron el hall del edificio, contra los incumplimientos en el envío de herramientas para las cooperativas del Potenciar Trabajo, mientras un segundo grupo manifestaba en la oficina de Asistencia Crítica, también de Desarrollo Social de la Nación. Al mismo tiempo, frente al ministerio de Desarrollo Humano porteño, conducido por María Migliore, hubo una protesta por la reducción del envío de alimentos a los comedores del sur de la Ciudad.

La concentración frente al ministerio de Desarrollo Humano porteño fue realizada por el Frente Darío Santillán. “Dejaron a 300 personas sin alimentos de un día para el otro”, denunció allí la referente Flavia Romero. “Es perverso que el gobierno vuelva a darle la espalda a los vecinos y vecinas de las villas. La insensibilidad que tienen genera bronca, porque estamos hablando de un plato de comida para una persona”.

La protesta permaneció frente al ministerio desde las diez de la mañana hasta pasado el mediodía.

Desde otras organizaciones, como Somos Barrios de Pie también aseguran que el gobierno porteño está ajustando a los comedores de los movimientos. “Están recortando las raciones y en algunos casos suspendiendo por completo el envío de alimentos”, dijo Walter Córdoba, coordinador de su organización en Caba. El argumento que les dan es que “no son necesarios” y la Ciudad “tiene demasiados comedores”.

Militantes de Libres del Sur, la Coordinadora por el Cambio Social y el MST Teresa Vive marcharon hasta la secretaría de Economía Social, donde exigieron ser recibidos por el titular del área, Emilio Pérsico, para reclamarle el envío de herramientas para los proyectos del Potenciar Trabajo.

Al no tener respuesta, parte de los manifestantes anunciaron que se quedarían en el hall hasta lograr la entrevista. “Vamos a quedarnos. Hace semanas que esperamos que Pérsico nos dé una entrevista. Estamos reclamando por todas las irregularidades en el Potenciar, en especial por la no entrega de herramientas e insumos a los espacios de trabajo”, señalo durante la mañana Silvia Saravia, coordinadora Territorial de Libres del Sur. Finalmente, tuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Economía Social, que se comprometieron a mandar alimentos a los comedores durante la jornada de hoy, miércoles. También agendaron un nuevo encuentro para la semana próxima, para tratar las demoras en el envío de herramientas e insumos para el Potenciar.





Un dato a señalar de la jornada es cómo la lógica electoral dispersa las protestas de las organizaciones sociales, que en estos días no logran aunar medidas. Sin dudas, todas están sintiendo la falta de recursos en sus comedores. Las adscripciones políticas, sin embargo, sujetan a un importante sector de la UTEP.

La situación en los comedores populares se viene haciendo más difícil debido a la inflación. No sólo no cede la demanda de personas que se acercan a buscar una vianda –porque sus ingresos no les alcanzan, aunque trabajen–, sino que los comedores se encuentran con que las transferencias de fondos que reciben del Estado les rinde menos. A esto se suma que los insumos que Desarrollo Social le manda están reducidos por sus propios problemas en las licitaciones de alimentos.

El Potenciar, a su vez, viene con demoras acumuladas en el envío de herramientas e insumos de trabajo. “El reclamo es por la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por la ministra Victoria Tolosa Paz y por Pérsico, en lo que respecta a entrega de alimentos, y las herramientas para los espacios del Potenciar Trabajo. Tenemos convenios firmados hace tres años que todavía no se terminan de concretar, priorizan pagar los convenios de las organizaciones oficialistas o con los intendentes y al resto nos dejan en espera”, aseguró Saravia.