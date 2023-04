Super Mario Bros: La Película 5 puntos

Super Mario Bros: The Movie, Estados Unidos/Japón, 2023

Dirección: Aaron Horvath y Michael Jelenic

Guión: Matthew Fogel

Duración: 92 minutos

Intérpretes: Con las voces en la versión subtitulada de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day, Seth Rogen, Fred Armisen.

Estreno: Disponible en salas.

Super Mario Bros es algo así como el GOAT (Greatest of All Times) de los videojuegos. Nave insignia de la casa japonesa Nintendo durante la época de oro de los juegos arcade (lo viejos “fichines”) y la guerra de las consolas, que la empresa mantuvo en la década de 1980 con competidoras como Sega o Atari, la saga de Super Mario es la más vendida de la historia de esta industria cada vez más redituable. Como se sabe, hace rato que el cine se convirtió para el mundo de los juguetes en un aliado fundamental, casi una unidad de negocios paralela que busca explotar en la gran pantalla los productos más exitosos entre los chicos. Por eso el estreno de Super Mario Bros: La Película, adaptación animada del universo del videojuego, no solo no es una sorpresa, sino que tampoco es el primer intento que la compañía nipona hace para instalar su franquicia en el cine o la tele.



Sin embargo parece que será esta versión 2023, después de varios intentos fallidos, la que conseguirá el objetivo. Atrás queda la película de 1993, que no fue animada, sino que tenía a Bob Hoskins en el papel del pequeño plomero de ascendencia italiana y a John Leguizamo como su hermano Luigi. Mientras que el papel de Bowser, archienemigo de los héroes, lejos de ser una tortuga mutante era el sacado de Denis Hopper con un peinado parecido al de Max Headroom. Unas líneas más arriba se usó el adjetivo “fallida” para calificar a esta producción, pero después de recordarla bien y pensándolo un poco mejor, el calificativo más justo sería “malísima”. Con la vara tan baja, no era difícil hacer una mejor adaptación.

En el clásico videojuego este par de hermanos plomeros debían rescatar a la Princesa Peach del Reino Champiñón, de las garras de Bowser, que la tenía secuestrada. Para ello debían enfrentar diversos retos atravesando pasarelas y sorteando obstáculos, con el hoy famoso leitmotiv musical de 8 bits de fondo. Lejos de querer innovar con el riesgo de malograr otra oportunidad, la historia de la nueva Super Mario Bros no hace otra cosa que crear situaciones en torno a esta simplísima estructura sinóptica, haciendo que el relato avance a partir de ellas.

La película logra ser correcta, sin mayores méritos que destacar más allá de los técnicos. El resto hace pie en un humor esquemático, diseñado para funcionar en dos niveles. El primero es el del público infantil, que puede o no estar interiorizado en el universo del juego, en tanto responde a un estándar del cine animado industrial de probada eficacia dentro de ese target. El segundo nivel es el de los fanáticos: por un lado aquellos que crecieron jugando al Super Mario; por el otro los conocedores de ese terreno cada vez más grande de la cultura popular que es el mundo del gameing. Serán ellos los que más disfrutarán de la larga lista de referencias a este y otros juegos históricos de Nintendo. Más allá de eso, poco, pero alcanza para ir empezando a pensar en la secuela.