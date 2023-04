María Constanza “Coty” Alonso fue concejal por el peronismo en Chivilcoy hasta 2021. Antes de eso, trabajó como asesora legislativa de Teresa García, que hoy preside el bloque oficialista en el senado provincial. Madre de dos hijos, tiene 37 años, es politóloga y actualmente representa a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación.

Mira hacia el norte de la provincia y cree que el modelo del intendente Guillermo Britos muestra síntomas de agotamiento y que una ciudad tan importante debe pensarse de manera integral, para no tener problemas más severos a mediano plazo. Por eso impulsa, desde su banca, la Ley de Promoción de la Industria del Calzado, que es la que más trabajadores emplea en el distrito. También empuja por la creación de la Universidad Nacional de Chivilcoy, para que no sólo los que se pueden costear los gastos en Luján, La Plata o Buenos Aires, accedan a la educación superior.

"Chivilcoy comenzó a recomponer su tasa de crecimiento demográfico, aunque todavía por debajo de la medida nacional. Más allá de la polémica reciente por el censo, pronto tendrá el tamaño ideal de ciudad, que se recorre de punta a punta en quince minutos", adelanta en conversación con BuenosAires/12 y advierte: "Pero una ciudad no es ideal sólo por eso, la calidad de vida se construye. Ahora estamos ante la oportunidad de empezar a pensar estratégicamente qué tipo de proyecto y qué tipo de desarrollo queremos para nuestra ciudad. Si no lo hacemos ahora, más adelante habrá que hacerlo en condiciones más desventajosas, con urgencias y enfrentando problemas que hoy son todavía evitables".



--¿Puede darnos un ejemplo?

--Tres: el empleo, la producción, la educación. No se trata sólo de ganarse la vida, el empleo es el gran ordenador social, está en el centro de los proyectos personales y familiares de cada uno de nosotros. Una ciudad mediana, en pleno crecimiento, no puede manejarse con el viejo criterio de Alumbrado, Barrido y Limpieza, como si fuera una sociedad de fomento ampliada. Hay que pensar de manera integral todos los aspectos de la vida en el territorio. Por eso impulso en la cámara la Ley de Promoción de Industria del Calzado.

--¿Con qué expectativas?

--Cuando cerró Paquetá, en diciembre de 2018, por la contracción del mercado interno, pasamos, de la noche a la mañana, a ser la ciudad con el quinto mayor índice de desempleo a nivel nacional. De golpe, nos encontramos con 650 nuevos desocupados. Una tragedia social. Con mucho esfuerzo, la empresa Bicontinentar logró la repatriación de capitales y reinició las operaciones. La fábrica de suelas del Parque Industrial también está funcionando. Pero no podemos volver a correr ese riesgo. Con una ley a su favor, esas empresas no tienen techo. Tienen tecnología y capacidad exportadora, ¿pero cómo exportaban si ni siquiera tenían mercado interno? Tenemos que blindar la industria y el empleo respecto de los vaivenes y cambios de ciclo a nivel nacional. Hoy el desempleo en Chivilcoy es bajo, el desafío es mejorar ingresos. Bueno, en una ciudad con pleno empleo, los ingresos mejoran. Los de todos los sectores. Eso repercute automáticamente en los comercios de proximidad. A la tarde, cuando salen de la fábrica, vienen por la ruta 5 y doblan por la avenida de ingreso, es una nube de guardapolvos azules, una imagen muy impactante, emotiva. Ese es un eje, el otro es la Universidad Nacional de Chivilcoy.

--¿Qué proyectos tiene el intendente en ese sentido?

--Hace casi ocho años que gobierna. Lo que es y lo que puede ofrecer, está a la vista. Es difícil imaginar que alguien que tiene problemas para ordenar el tránsito pueda gestionar un proyecto estratégico. Lo que se ve es que tiene otras urgencias. El hospital no está en condiciones y su respuesta es pelearse con el PAMI y con la directora de la región sanitaria. La ciudad está sucia. Una creería que ese sería el fuerte de un intendente con este perfil, pero ya no. Mucha gente que integraba su espacio político se fue, desencantada o molesta con su estilo. La gente le reconocía dos atributos, con los que construyó sus triunfos electorales: austeridad y autoridad. La realidad demuestra que, para una ciudad como esta, no alcanza. Te doy un ejemplo. La fuente de Hebe, en la plaza 25 de mayo, es uno de los orgullos arquitectónicos de la ciudad, pero hasta su restauración y puesta en valor viene demorada.

--¿Alguien más está pensando en términos estratégicos?

--Hasta acá no se ha manifestado. El ex intendente Ariel Franetovich, alineado con Florencio Randazzo, ha expresado voluntad de competir. Él fue intendente en una etapa excepcional, en la que Chivilcoy tenía un peso inédito en la política nacional, pero esa situación no puede reeditarse y la gente lo sabe. Por eso, aunque la ciudadanía tiene de él una buena imagen y un buen recuerdo, en las legislativas de 2021 salió cuarto.

--¿Va a ser candidata?

--No tengo ninguna decisión tomada y no es algo que se defina a nivel individual. No me desvelan las candidaturas. Pero tampoco me asustan.

