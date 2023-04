Producto de haber tocado poco en CABA durante el año pasado, es que a Luciana Jury le dio por desplegar en el tiempo un ciclo de conciertos en el Club Atlético Fernández Fierro. Es su buena nueva y así es que a partir de hoy, a razón de un jueves por mes hasta julio, la cantautora actuará de dos maneras: sola y acompañada. Sola y de noche en el debut, entonces. Y acompañada los jueves 11 de mayo, 8 de junio y 6 de julio, fecha que aprovechará además para estrenar en público Material Urgente, disco hecho junto a Milagros Caliva.“No quería que me sucediera lo mismo que el año pasado cuando, de tanto girar por el país, toqué poco aquí, en Buenos Aires. Me anticipé”, ríe Jury, cuyo primer concierto centralizará en la soledad. En su soledad. “Pasa que estoy pasando por un proceso de introspección y ensimismamiento… es un proceso en el que necesito habitarme”, dice a Página12, como previa de un recital que, en efecto, será de un acendrado solipsismo: ella, su voz, y su guitarra, destinadas ambas a vestir canciones de ayer y de hoy, además de textos de Yo vengo de ahí, el último libro de su padre Zuhair. “Textos que se llevan bien con el repertorio, y el concepto del recital”, asegura Jury hija.

--¿Qué hay con eso de la soledad? ¿podrías desplegarte en ella, contar por qué es el concepto del jueves debut?

--Porque es algo que me está pasando en la vida, y que reflejo en la música. Estoy encontrando que este espacio de soledad me hace bien, y quiero trasmitirlo a través de las canciones, para quitarle un poco la mala prensa que tiene la soledad. Cito a Gabo Ferro: “estar solo no es estar desolado”. Por eso lo de sola, porque se me representa Gabo como el sol, y yo como la femenina del sol… la sola.

Para el segundo concierto del ciclo, que la Jury dará tras su regreso de un viaje a Chile, la soledad mutará en dúo, formato que le cabe bien, a medir por su historia. La compañía será la del guitarrista Pedro Rossi, con quien Luciana realizó en tiempos pasados el espectáculo “Sol y luna en Géminis”. El tercer jueves, el de junio, será el turno del cantautor de Azul Avi González, y el último, la frutilla del postre: la presentación de Material Urgente, disco que se nutre de diez canciones de amor y desamor. “Dos situaciones en las que estuvimos las dos, cada una en su situación particular, bastante revolcadas”, ríe Luciana, cuyo trabajo a estrenar porta alguna canciones de discos anteriores, y otras que derivó del que iba a ser su próximo disco solista. “Preferí usarlas aquí, porque es verdaderamente milagroso lo que sucede entre ella y yo. Hay un diálogo muy íntimo entre ambas, que necesita salir a la luz urgentemente para dar vuelta una página, y empezar un camino luminoso, o por lo menos distinto”.

--¿Es el principal rasgo de Material Urgente?

--También que tiene un sonido sucio, crudo, y con errores. Lo grabamos en solo ocho horas con todo el fuego y el sentimiento, y es muy potente lo que sucede musicalmente.

Consumado el ciclo en el Fernández Fierro, la Jury encarará su sexta gira por Europa, tierras que visitó por tres el pasado año: Países Bajos, Bélgica y Alemania. “Fue aquella una experiencia alucinante. Me vino a ver mucho público latino, y en el caso de Bélgica, donde había más gente local, bueno, pasó lo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos una canción en otro idioma, y no comprendemos el lenguaje, pero igual nos conmueve”.

--¿A qué lo atribuís?

--A que el relato sonoro es claro, es contundente y apunta hacia alguna temática con la que conectamos directamente. Pienso que la gente se conmueve y lo hace saber por la emoción y los gestos.

--Para el caso del público latino, tenés un tema eficaz como “Mi veneno”. ¿Cómo fue y cómo es la reacción ante él?

--Empática. Es una canción que hace referencia a cómo quedamos después de la pandemia. Sabemos que fue una oportunidad para reconfigurarnos como sistema y como andamiaje social, y particularmente pensé que semejante tragedia podría concientizarnos para el bien, y reconfigurar ciertos órdenes de esta vida que llevamos. Pero, bueno, lamentablemente nada de eso ha cambiado y todos seguimos con la misma adrenalina, el mismo vértigo, las mismas incertidumbres, y con cada vez menos tiempo para el disfrute de la vida. Esta canción representa un poco todo esto que estoy diciendo. Y es algo universal, por supuesto.

El otro material reciente con que cuenta la cantautora se llama Trilogía de un Adiós, compuesta por tres temas del chileno Julián Herreros Rivera, junto a quien se presentará en su viaje al país trasandino. “Julián me regaló tres valses peruanos para despedir un amor, justo cuando yo estaba terminando una relación que me había dejado para atrás”, cuenta. “El relato empieza por un tema que relata cómo comienza un final… cómo se apaga eso que teníamos pensado vivir con aquella persona y que a veces es pura construcción subjetiva, y el otro no está ahí”. El segundo vals que Jury grabó con su grupo Los Arcanos (Lautaro Matute en guitarra, Carlos Movimiento, en percusión, Solana Biderman, en contrabajo) más el mismo Helenos Rivera en voz y guitarra, se llama “Otra vez”. En tal, el (la) protagonista huele una despedida inesperada, y el tercero marca el post del desenlace: “Buenos Deseos”. “Esta pieza relata lo que se le desea a la persona amada que se va, cuando una entiende que no hay vuelta con la relación”.

--La relación con Leonardo Favio es de tío y sobrina, pero también hubo un adiós, una despedida ahí, alguien que se fue. A propósito, en noviembre de 2022 se cumplieron diez años de su partida. ¿Cómo lo has recordado por dentro, más allá de los homenajes? ¿qué pasa en la vida, sin él?

--Su legado está súper presente en mi vida, y en mi camino con el arte, porque yo también llevo como estandarte la frase de él que dice "quien nace artista nace con una urgencia". ¿Y cuál es la urgencia? pues testimoniar el llanto, ser memoria, cantarle a la pasión y al amor… que le quede algo lindo a la gente que te conoció. Favio logró eso y yo simplemente sigo sus pasos como una discípula.