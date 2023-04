Tras varios años de espera y de generar grandes expectativas entre los aficionados, la National Women's Soccer League (NWSL) finalmente debutó en el popular videojuego 'FIFA 23'. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de ser esperado: casi de inmediato, las jugadoras profesionales comenzaron a expresar su descontento con sus imágenes digitales, denunciando que sus avatares están muy lejos de la realidad, y sobre todo de la perfección y casi extrema exactitud que distingue a los jugadores hombres en el mismo video juego.

La delantera del Angel City FC, Sydney Leroux, fue una de las primeras que se pronunció sobre la situación, y lo hizo con un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter. Aunque intentó tomárselo con humor, la jugadora dejó en claro que el problema es más profundo que las bromas superficiales.

“Sé que esperas que las mujeres estén agradecidas de que nos hayas dado un poco de publicidad, pero por favor deja de hacernos perder el tiempo”, tuiteó Leroux a la cuenta de EA Sports, y señaló que “algunos de nosotras estamos calvas” con una foto de una arquera completamente rapada en el juego.

Y completó: “Me pusieron la vincha, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien incluso me hizo pechugona. Desínflenme las tetas y pónganme otra talla de camiseta", lanzó. Pero lejos estuvo de ser la única que apuntó contra EA Sports de forma contundente.



Por su parte, la defensora de Houston Dash, Caprice Dydasco, publicó una foto de sí misma junto con una captura de pantalla de su avatar en el juego, sin ningún parecido respecto al "original". “Estoy agradecida de que EA Sports finalmente incluya la NWSL, pero esto no me representa”, tuiteó.

En tanto, la australiana Alex Chidiac también manifestó su disconformidad con el personaje: "No puedo creer que me pusiera una red en el pelo para esto", lanzó. Mientras que, Madison Hammond, de Angel City, sostuvo: “Simplemente no soy yo”.

Las quejas se extendieron a más jugadoras, como la delantera Janine Beckie, quien indicó: “Encontré a mi hermana gemela”. Indudablemente, la actualización trajo buenas intenciones, pero no del todo pulidas para el fútbol femenino.

Las jugadoras también reclamaron por sus puntajes: “Cuando EA Sports no me colocó entre los 10 primeros en velocidad, me enojé, pero pensé, 'eh, les mostraremos'”, escribió la defensora de Angel City FC, Sarah Gorden.

Y agregó: “Pero cuando me dieron una calificación de 48 en velocidad, me di cuenta de que nunca vieron ni verán un juego de la NWSL”.