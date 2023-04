A pesar de que crecen las estridencias y los cruces en público entre las distintas terminales oficialistas, hay todavía en el Frente de Todos algún espacio para conversaciones subterráneas de cara al cierre de listas, que será el 24 de junio. En ese sentido, tanto el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se refirieron a la realización de PASO a nivel presidencial. Rossi dijo que probablemente el espacio vaya a un escenario con "dos o tres fórmulas que compitan", mientras que De Pedro prefiere delimitar el universo de fórmulas y dijo que serán dos. Es decir, a esta altura, pareciera que la certeza del oficialismo es una: ningún espacio está pensando en un candidato de unidad porque no logran llegar a una síntesis o a un acuerdo. Según lo que dicen cerca del Presidente, todavía "nadie definió la cantidad de fórmulas, ni se sabe cuántas habrá", y agregan que lo que circula "son puras especulaciones". En el entorno del ministro del Interior, en tanto, aclaran que las fórmulas todavía "no están armadas", y que eso "dependerá de cómo resulte el diálogo", entre los distintos espacios. La palabra de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, será, una vez más, determinante. Por ahora guarda silencio.

La semana que viene se van a cumplir dos meses de la realización de la "mesa política" que el Frente de Todos hizo en la sede nacional del PJ. Aquello fue un intento de empezar a delinear una estrategia electoral y, por el momento, no pareciera que vaya a haber una segunda instancia. Lo que sí se sostiene es una reducida mesa de diálogo entre De Pedro y el vicejefe de gabinete --y hombre de confianza del Presidente--, Juan Manuel Olmos. Allí también participan algunos gobernadores y, por supuesto, tiene voz y voto el massismo. Ese espacio, dicen algunos que conocen la dinámica, serviría como una especie de "puente" para tratar de acercar posiciones entre las opiniones de la vicepresidenta, expresadas por De Pedro, y del Presidente, dichas por Olmos, pero lo cierto es que nada reemplaza el diálogo entre ellos, que lleva mucho tiempo cortado. Eso traba las definiciones.

Una muestra de que la situación está tensa entre los distintos sectores fueron las declaraciones del ministro del Interior, que la noche del martes admitió que al Frente de Todos "no le quedará más opción que ir a la PASO", porque "esa fue la estrategia del Presidente". "Muchos sectores del FdT le pidieron discutir parte de la estrategia. No existió el ámbito para discutirla, con lo cual la situación que tenemos hoy fue producto de la decisión unipersonal del Presidente que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica”, disparó en C5N. Luego, dijo que para él sería muy bueno que el Presidente se presente en esa interna para que "el resto del FdT pueda armar una alternativa y que la gente pueda definir en las PASO”.

Rossi, en tanto, agregó que está de acuerdo con el escenario que planteó De Pedro, y sumó: "lo más posible es que haya una PASO, que haya un código de convivencia y un reglamento de esas primarias que diga cómo se van a distribuir los cargos legislativos". El jefe de los ministros, a la vez, incorporó otro de los temas que estará en agenda las próximas semanas, que es la necesidad que tiene el PJ de convocar a su congreso partidario. "Tenemos que cumplir plazos, en este mes de abril, para convocar al congreso. El congreso tiene que autorizar al partido Justicialista para hacer el frente y ya estamos en tiempo de descuento", dijo. Se refería a que el 14 de junio, según el calendario electoral, será el plazo final para el cierre de alianzas electorales entre partidos. El peronismo tiene que llegar a esa instancia con una definición tomada, a menos que la decisión sea romper el Frente de Todos. Más allá de eso, cerca del gobernador Gildo Insfrán, presidente del Congreso del PJ, dicen que no tienen novedades al respecto, ni una fecha fijada para esa actividad.

El Presidente estuvo la jornada del miércoles en Chile, pero desde su entorno se encargaron de aclarar que ellos "siempre trabajaron para llegar a un acuerdo con respecto a las reglas", y que lo que siempre dejó en claro Fernández es que "a nadie se le va a prohibir presentarse". El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue uno de los que salió a responder en público a de Pedro. Dijo: "No es Wado el que lo decide (que haya PASO), lo decide la ley y la ley ya estaba establecida". Luego, el titular de la cartera aclaró que "el que tomó la decisión es el Presidente, que es el único que lo puede hacer”, y tildó al titular de la cartera del Interior como "absolutamente desubicado”.

La senadora Juliana di Tullio también hizo su aporte. Sobre la posible candidatura de Fernández dijo que "no le parece", porque "la sociedad ya se lo dijo. Sus decisiones no tuvieron una respuesta positiva en el pueblo". "Yo no leo encuestas, pero sí hablo con la gente y por la única que piden es por Cristina", expresó.

Otro de los rumores que circuló durante estos días es que el kirchnerismo podría estar pensando en un candidato "tapado", para competir en las PASO. Sin embargo, desde distintos espacios del FdT opinaron en diálogo con este diario que esa sería una jugada "para distraer" y estar más calmos a la hora de definir. "Lo que está pensando Cristina es un misterio, pero ella siempre sabe lo que hace. Hay que esperar", dicen desde los sectores que se referencian con la vice.