Dos hechos caldearon el ambiente preelectoral en Jujuy. Por un lado, tal como se anticipaba, el Tribunal Electoral Permanente de la provincia resolvió en contra de la candidatura a gobernador del actual senador nacional Guillermo Snopek, por la Alianza Frente Unidad por Jujuy, y tiene un plazo de tres días para sustituir al candidato en la categoría Gobernador. Por otro lado, en un caso insólito, desapareció la documentación del candidato a intendente de La Quiaca, Hugo Chavarría, que representaba al Frente Jujuy tiene Futuro, y no podrá participar de la contienda electoral.

La impugnación a Guillermo Snopek fue presentada el martes último por el Frente Justicialista, minutos antes de que se notificara a los apoderados partidarios de la oficialización de listas de candidatos y candidatas para participar en las elecciones del 7 de mayo.

El argumento de la impugnación fue el artículo 127 de la Constitución Provincial, que establece que no podrán presentarse como candidatos o candidatas para liderar el Ejecutivo familiares hasta cuarto grado del gobernador. Los apoderados del Frente justicialista presentaron el acta de matrimonio entre Gerardo Morales y Tulia Snopek, y partidas de nacimiento de los hermanos Tulia y Guillermo para probar que Guillermo Snopek es cuñado del gobernador.

Tras resolución del Tribunal Electoral, el senador atribuyó esta decisión a las vinculaciones del Poder Judicial con el Ejecutivo jujeño. “Hay que partir de la base de cómo está integrada la Justicia jujeña y quiénes son los que tienen que resolver. El presidente del Tribunal Electoral de Jujuy es el ex compañero de fórmula del gobernador Morales, Federico Otaola”, sostuvo.

Recordó que como bloque opositor manifestaron "esa connivencia del PJ, que es instrumento del gobierno, es manejado por el gobernador. Deben haber pedido estos instrumentos: a una partida de nacimiento tenés que justificarla cuando se la solicita. Si bien son públicas hay que solicitarla, no te dan una partida de nacimiento, y menos de matrimonio, así nomás. Pero no me extraña. Todo este proceso viene desde 2016: se metieron con el Superior Tribunal de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Legislatura y ahora con la Constitución, y nada menos que el proceso de elegir o no a los jujeños. Hoy deberíamos estar discutiendo qué es el proyecto y hablamos del instrumento que es el PJ”, denunció.

En Jujuy el justicialismo no alcanzó la unidad y se inscribieron tres frentes políticos. El Frente Justicialista, encabezado por el presidente del PJ, Rubén Rivarola; el Frente Jujuy tiene Futuro, encabezado por el actual coordinador del Consejo Social de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, y el Frente Unidad por Jujuy que tenía como principal candidato a Guillermo Snopek.

El justicialismo jujeño tiene varias experiencias demostrativas de que la división provocó la pérdida de escaños en elecciones en los comicios de medio término y en las generales.

La impugnación de Snopek es quizás una respuesta a su oposición al oficialismo provincial. Su sector político está integrado por varias partidos políticos y organizaciones sociales y gremiales que denunciaron la falta de estado de derecho en la provincia, los tarifazos, y se opusieron a la reforma de la Constitución.

Mientras que el Frente que encabeza Tecchi está sustentado en la estructura universitaria y sectores políticos que también son señalados como cercanos al oficialismo jujeño. Y el Frente justicialista tiene socios políticos y económicos del gobernador Morales

Es decir, tras el fallido intento de buscar la unidad, y ya en marcha el cronograma electoral, la interna en el Justicialismo jujeño se agudiza. Solo quedan 30 días de campaña para que los candidatos y las candidatas den a conocer sus proyectos y su posición respecto de la reforma de la Constitución, que fue propuesta por Morales. En setiembre del año pasado la Cámara de Diputados de Jujuy aprobó la Ley Nº 6302, declarando la necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial, proyecto del gobernador.

El oficialismo contaba con 31 votos, de los 48 legisladores que integran la Cámara, en la sesión logró sumar la voluntad del diputado justicialista Fernando Posadas, con el que se alcanzó la mayoría agravada.

Luego Morales anunció el adelantamiento de las elecciones provinciales desdobladas de las nacionales y la convocatoria a elegir convencionales constituyentes. El gobernador encabeza la lista del oficialismo jujeño en la categoría convencionales.

"Entregaron a La Quiaca"

En el caso de Chavarría, actual secretario de Gobierno en el gabinete del intendente Blas Gallardo, el Frente Jujuy tiene Futuro no presentó su candidatura cuando inscribió la lista de sus candidatos y candidatas. Chavarría presentó una apelación ante la justicia electoral en un intento por lograr la inscripción, pero el recurso le fue rechazado. El referente anunció que apelarán esta decisión.

Mientras Chavarría realizaba este trámite en la capital jujeña, militantes y ciudadanos autoconvocados se manifestaron en La Quiaca rechazando lo que consideran una proscripción y fueron reprimidos por la Policía de la provincia en el acceso sur de la ruta nacional 9. Hubo “mujeres y hombres golpeados producto del forcejeo, un joven fue mordido por uno de los perros de la policía con herida de consideración”, relató uno de los militantes.

En el juzgado Electoral, Chavarría y Gallardo expresaron su enojo ante el llamativo extravío de la documentación que firmó Chavarría, no así de los demás integrantes de la lista que van como concejales. Chavarría detalló que la documentación ahora desaparecida “fue una entregada de La Quiaca puntualmente; el poder económico a través de sus actores, Morales, Rivarola, Snopek, Tecchi, hicieron esto, es una estrategia muy pura de ellos”, expresó.

“Acá hubo una entregada de La Quiaca, fue voluntad política que nosotros no peleemos”, denunció Chavarría considerando que este “arreglo de proscripción” se debe a su condición de indígena. “Ellos saben del tema de la protección de la tierra y por eso hicieron lo que hicieron”, en referencia los proyectos del oficialismo de la Zona Franca en la ciudad fronteriza, entre otros conflictos de comunidades indígenas.

Por su parte, el actual intendente Blas Gallardo dijo que "llama poderosamente la atención la intencionalidad que hubo de hacer desaparecer la documentación, cuando la sede partidaria se encuentra a menos de 100 metros del Juzgado Electoral”. Anoche los dirigentes quiaqueños estaban reunidos con abogados para determinar el camino legal a seguir. Y destacaron el acompañamiento de la comunidad.