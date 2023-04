La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió en Twitter al asesinato del colectivero Daniel Barrientos y relacionó el hecho con el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1º de septiembre.

"Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA", escribió la exmandataria en la red social. "Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", añadió.



Y se respondió: " Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".



Así, volvió a plantear sus dudas sobre la investigación de ese ataque, que no contó con condena total del arco político.

Minutos, antes, CFK había tuiteado sobre el fallo adverso en Londres, y le dio RT a un hilo de Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires.