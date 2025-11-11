En La Plata, el hijo le ganó al padre. Gimnasia, el equipo de Nicolás Barros Schelotto derrotó 2 a 0 a Vélez, dirigido por su papá, el mellizo Guillermo. Y todo quedó en familia, Con la victoria, el Lobo festejó la permanencia en Primera que se había asegurado el domingo gracias a otros resultados y en la última fecha ante Platense en Vicente López, irá en procura de la última plaza de octavos de final por la Zona B del Torneo Clausura. Vélez sufrió su segunda derrota consecutiva. Pero no corre riesgo de quedarse a la intemperie. Ya estaba adentro y el próximo fin de semana será árbitro en Liniers de las pretensiones de River de llegar a la Copa Libertadores.

Marcelo Torres a los 41 minutos del primer tiempo con una media vuelta de zurda desde fuera del área y Jeremías Merlo luego de una corrida de contraataque a los 22 del complemento marcaron los goles de Gimnasia que jugó con gran intensidad, corriendo y presionando a Vélez por toda la cancha. Pero que sintió el esfuerzo en la última media hora: por la falta de pago de los últimos tres meses de sueldo, el plantel no se entrenó el viernes y el sábado pasado y recién se concentró el domingo luego de cobrar parte de la deuda.

Vélez estrelló un remate de Aliendro en el travesaño y un cabezazo de Carrizo en el poste derecho. Pero fue perdiendo fluidez en el manejo de la pelota y terminó llenando de centros el área de Gimnasia que al final celebró el haberse salvado del descenso.



