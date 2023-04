Con 1.667 casos de dengue en todo el departamento, lo cual representa casi el 50% total de los contagios detectados en la provincia, que según el parte epidemiológico oficial es de 3.370 casos en total, Orán se apresta a realizar un megaoperativo de descacharrado.

Aunque en principio se prevé realizar este trabajo el próximo martes, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Federico Mangione, sostuvo que el intendente de la cabecera departamental, Pablo González, de San Ramón de la Nueva Orán, debería coordinar con los demás intendentes de los otros cinco municipios: Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Urundel, Colonia Santa Rosa, y Aguas Blancas, dado que la presencia de la enfermedad excede a la ciudad cabecera.

“Estamos mirando para adelante (...) no vamos a criticar a nadie”, dijo Mangione cuando uno de los periodistas oranenses le consultó si el trabajo que se aprestan a realizar ahora, no deberían haberlo realizado con anterioridad. “El dengue no es político”, sostuvo, para luego indicar que su interés y el del gobernador Gustavo Sáenz, es “proteger” a la población oranense.

Afirmó que en el departamento Orán hay “una situación compleja y no la podemos negar. Porque si uno dice que está controlado y todos están con dengue (...), podemos decir que lo estamos manejando”.

Entre otros anuncios, el ministro dijo que en el Hospital San Vicente de Paul (de referencia de ese departamento y en la región) hay 80 camas de reserva.

Para el operativo se prevé contar con diez camiones que levantarán los cacharros que se retirarán de cada vivienda. La semana que viene, en tanto, “vamos a tener 14 médicos nuevos que van a quedarse en Orán con los nombramientos correspondientes”, anunció Mangione. También indicó que se va a contar con un coordinador que estará de manera permanente “el tiempo que sea necesario”.

“A Salud Pública llegan los hechos consumados”, dijo al responder que no hay acuerdo con el pedido de suspensión de clases a raíz del alto ausentismo en las escuelas por las infecciones con dengue. Sostuvo que con las escuelas funcionando se podrán hacer talleres de concientización con el alumnado para que también formen parte de la difusión de prevención de la enfermedad.

Fumigado y resistencia del vector

Entre los pedidos insistentes de la población suele surgir la necesidad de hacer fumigaciones. Sin embargo, el ministro se mostró reacio a realizar fumigaciones áreas: “le tengo miedo” a ese método en particular, sostuvo.

En este punto afirmó que se descubrió que en Apolinario Saravia (en Anta) terminaron con niños enfermos tras la fumigación. Citó un estudio científico de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que indica que el mosquito Aedes aegyptri (que transmite el dengue, zika y chikunguña) ha desarrollado resistencia al veneno. Esto puede implicar entonces que cuando se hace la fumigación, los insectos “se desparraman para otro lado”, y que el “remedio sea peor que la enfermedad".

En cuanto a la posibilidad de que se disponga un feriado para el día de descacharrado, como sucedió en ciudades bolivianas de la frontera con Salta, Mangione respondió que se lo pondrá en consideración.

Los datos oficiales del Ministerio de Salud de Salta indican que esta última semana epidemiológica, que es la 14, se registró en la provincia un total de 205 casos. Esta cifra está por debajo de la que se registró en la semana 9, cuando se detectaron 260 casos, mientras que en la 10 fueron 343; en la 11, 791; en la 12, 976, y en la semana 13, 976 casos.