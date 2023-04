En medio del operativo clamor que pide a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como cabeza de la boleta en las próximas elecciones, dirigentes del Frente de Todos se lanzan directas e indirectas sobre un debate que divide al oficialismo: si ir o no a una interna en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para dirimir quién será el próximo candidato a presidente (o presidenta) en las elecciones generales de octubre.

Este fin de semana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reafirmó que el único candidato del espacio debería ser el presidente Alberto Fernández y cargó contra dirigentes del kirchnerismo por impulsar la realización de las internas. “Me parece que no corresponde, el Presidente tendría que ser el candidato sin problemas”, aseguró.

“Todos los que no trabajaron nunca o los que se la pasaron tirando piedras desde la otra vereda, como “Wado” (de Pedro), como “El Cuervo” (Larroque) y esos casos, tendrían que haber sido los que acompañaban esa posición. ¿Por qué llegamos a este tema? Porque se cansaron de hacer un montón de cosas a ver si el Presidente aceptaba correrse voluntariamente para que fuera otro el candidato. Me parece que no corresponde, el Presidente tiene todo el derecho del mundo como todos los presidentes ¿Quieren que discutamos la gestión? Discutámosla cuando quieran (...) creo que Alberto sigue siendo el mejor candidato”, agregó Fernández en una entrevista radiofónica.

Wado, ¿candidato?

El ministro del Interior es la figura que viene perfilándose como un posible precandidato presidencial, aunque todavía sin confirmación alguna. Al ser consultado por AM 750 sobre esto, respondió: "Las decisiones de las candidaturas no están discutidas todavía, hay que darle tiempo a la fuerza política para que defina la estrategia".



Además, de Pedro dijo que es parte "de un proyecto que es más grande que la individualidad de las personas" y que la decisión se tomará "de manera colectiva". Y agregó: "Todos saben cómo pienso y dónde estoy".

Días antes, La Cámpora había subido un video -que fue compartido por CFK en sus redes sociales- de su multitudinaria marcha del último 24 de marzo. En las imágenes se puede ver al ministro, que contaría con el apoyo de Máximo Kirchner, abrazado a otro potencial presidenciable: Juan Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande avisó que se presentaría a las PASO si el Presidente o Sergio Massa fueran designados como los candidatos del FdT y que solo se bajaría si en la interna compitiera Wado.

Asimismo, el ministro del Interior aseguró que habrá al menos dos listas que competirán en la PASO.

Operativo clamor

En el plenario militante bajo la consigna “Lucha y Vuelve” que se realizó en Avellaneda a mediados de marzo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “el Cuervo” Larroque fue uno de los que respaldó que para las próximas elecciones puede haber sólo una candidata: Cristina.

“Lo que ella decida nosotros lo vamos a hacer”, remarcó en esa ocasión. El evento también hizo hincapié en la proscripción que el Partido Judicial intenta imponer sobre la principal líder del justicialismo.

El kirchnerismo prepara una movilización para el jueves 13 de abril en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, para "reclamar por la inocencia" de la vicepresidenta y "vencer la proscripción", en el marco del operativo clamor.

“El camino más probable”

Por su parte, el líder de la bancada oficialista en Diputados, Germán Martínez, afirmó este sábado que la actualidad interna que se vive en el Frente de Todos indica que "el camino de las PASO es el más probable" en la coalición. En tal sentido, pidió "trabajar fuerte por la unidad" para que estén "representados todos los sectores" del espacio más allá de sus matices.

Al igual que lo hicieron Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y de Pedro, Martínez sostuvo que “con la foto de hoy parecería que el camino de las elecciones primarias (PASO) es el más probable, pero no hay que descartar nunca ninguna posibilidad”.

El titular del bloque llamó a la "unidad" y sostuvo: “No debemos pasarnos de rosca con el electoralismo, porque hay situaciones de la vida cotidiana de cada argentino que se deben resolver con mucho trabajo”.