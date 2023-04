El expresidente Mauricio Macri volvió a marcarle la cancha al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Esta vez, sobre la posibilidad que debate el larretismo de habilitar una elección concurrente en Ciudad de Buenos Aires, una estrategia que también cuenta con el visto bueno de Martín Lousteau.

“No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, dijo el exmandatario este domingo.

En los últimos días, trascendió que Rodríguez Larreta analiza diferentes escenarios de cara a los comicios de este año. Uno es el desdoblamiento de las elecciones, algo que está casi descartado, aunque no totalmente.

El otro consiste en una opción nunca utilizada en CABA: que las elecciones porteñas sean en la misma fecha que las nacionales pero con un sistema de votación diferenciado (las candidaturas nacionales se votarían con boleta sábana tradicional, mientras que para las candidaturas locales se usaría la Boleta Única Papel o electrónica).

Esta última propuesta es resistida tanto por Mauricio Macri como por Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Jorge Macri. En cambio, es militada fuertemente por Martín Lousteau, a quien le conviene una elección separada de las boletas nacionales para disputar la jefatura de Gobierno a los candidatos del PRO.

Este domingo, con el mismo tono en que aseguró que Rodríguez Larreta "se la va a jugar" por la candidatura de Jorge Macri, el expresidente dijo que "no cree" que "Horacio haga eso (llamar a elecciones concurrentes)" ya que "sería ir en contra de los vecinos".



“No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”, señaló Macri en diálogo con Radio Rivadavia.

“No cambiar las reglas en años electorales es un valor que Juntos por el Cambio ha puesto en sus declaraciones de principios, la mayoría del PRO está en desacuerdo. Sería ir en contra de lo que hemos trabajado en todo estos años”, añadió.

En ese sentido, recordó que "nunca se hizo antes en la ciudad” una elección concurrente y envió un mensaje a quienes barajan esa posibilidad: “si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado es no conocer a los porteños, que son autónomos, independientes”.

Consultado sobre las conversaciones que cruzó con referentes del espacio sobre este tema, Macri respondió: “No me llamó Larreta para preguntarme qué pensaba de esto. Sí me pidió que me reúna con Lousteau y le dije que me parecía bien buscar todos los mecanismos posibles para que él pueda competir, pero sin afectar a los porteños, me parece que ese es el límite”.