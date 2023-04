En los últimos años nos quedamos en la discusión de lo que la política nos baja en lugar de aportar a la construcción de políticas.

Vamos a ir a las Paso; es volver a un camino que tiene historia, y también una forma de ampliar la trinchera para que la representatividad no sea solo desde lo gremial sino que cuando los gobiernos quieran llevarse puesta alguna ley de los trabajadores, además de estar movilizados en las calles, también estemos defendiendo esos derechos desde las bancas.

Son alrededor de ochenta gremios de la provincia que se encolumnan detrás de esta movida, que le permite a la CGT recuperar iniciativa política fuera de su ámbito después de muchos años. Camioneros, Luz y Fuerza, Empleados de Comercio, UOM, UOCRA, UPCN, Obras Sanitarias, Smata, Garagistas, Alimentación, Aduanas, Calzado y Correos, entre otros, son los que avalan la estrategia.

Queremos retornar a que nuestras organizaciones gremiales sean parte de la democracia a través de la participación en los legislativos, como fue históricamente en el peronismo. En este momento eso no sucede; sí vamos a encontrar que algunos legisladores son de extracción gremial. Y no cabe duda de que el compañero que ocupa ese lugar a través de una organización política va a tener una posición adecuada, pero no reporta a la organización gremial.

Marcelo Ciordia

Titular de las 62 Organizaciones