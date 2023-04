Integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Orán llegaron la semana pasada a la capital salteña con el propósito de hablar con legisladores y legisladoras para impulsar el pedido de una tarifa diferenciada de energía eléctrica para el norte salteño, específicamente en los departamentos de Orán y San Martín. No obstante, no fueron recibidos por ningún diputadx, solo pudieron presentar una nota formal y están a la espera de la respuesta.

En diálogo con Salta/12, la asambleista Josefa Cardozo contó que recorrieron los 285 kilómetros que separan a Orán de la ciudad de Salta porque no lograron iniciar -y en otros casos sostener- un intercambio con lxs representantes legislativos de ambos departamentos. Tanto San Martín como Orán, tiene 6 seis diputadxs y un senadxr cada uno.

Cardozo relató que el senador por Orán, Juan José Curá, se comprometió a mediar con el Ejecutivo provincial para que escuchara el pedido de los asambleistas, sin embargo, no obtuvieron respuestas. "Invitamos al diputado (Martín) Pérez, que es el presidente de la comisión de Energía, pero no asistió. No hemos logrado que los diputados nos escuchen y traigan el pedido a la Cámara", relató.

El planteo de lxs vecinxs es que a estos dos departamentos se les de una tarifa plana de energía eléctrica por 10 meses con una bonificación del 80%. La exigencia se inició en los primeros días de enero cuando se dieron con incrementos superiores al 100% en las boletas de luz correspondientes a diciembre. Tras esa suba, iniciaron un acampe que ya lleva más de 90 días.

El referente de la Asamblea Rubén Tolay aseguró que la presencia en la capital provincial es para "visibilizar que seguimos en lucha y el objetivo es que queremos la verdadera tarifa reducida". Insistió en que en la zona hay temperaturas cercanas a los 40° y sólo hay un mes de temperaturas bajas, porque "el otoño es verano y sólo tenemos un mes de invierno".

Además, afirmó que la medidas adoptadas por el gobierno de Salta no beneficiaron en ningún momento a los pequeños comerciantes y emprendedores que tuvieron que afrontar los grandes incrementos. "Pedimos una tarifa plana, que sea de 10 meses y que contenga a los pequeños comerciantes porque en realidad no tienen ningún beneficio", reiteró, remarcando que la prestación del servicio también es deficiente.

Por ello, insistió en que su pedido es coherente con la realidad de estos departamentos norteños, ya que el uso de un aire acondicionado o ventilador es "por una necesidad y no un capricho". "Hay familias donde los jefes de hogar son desocupados y no pueden pagar una boleta de $25 mil", sostuvo. Por esto, insistió: "le decimos al gobernador Gustavo Sáenz que tiene que atender esta necesidad".

Debido a los reclamos, el gobernador emitió el decreto 38/23, por el que se retrotrajo a los valores de noviembre de 2022 el monto de la boleta de luz por los seis meses a usuarios y usuarias de Orán y San Martín. El decreto también estableció que sólo serán incluidos como beneficiarias aquellas personas que estén comprendidas en los niveles 2 (hasta $152.515) y 3 (hasta los $533.802) de la segmentación tarifaria nacional.

También firmó el decreto 50/23, por el que se ordenó la reducción del 30% del total facturado durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de cada año, para usuarias y usuarios "de todas las categorías residenciales" de los departamentos Anta, Orán, Rivadavia, San Martín, General Güemes y los municipios de La Candelaria, El Potrero y El Galpón. En el caso de las familias que cuenten con la tarifa social provincial, la reducción será equivalente al 50% del total facturado.

La bonificación reglamentada en el decreto 50/23 no excluye a quienes perciben la tarifa social y tampoco a quienes se les aplica los beneficios provisionales otorgados por el decreto 38/23. Además, Sáenz pidió una tarifa plana para todo el país en la electricidad, el gas y el transporte, durante la visita que el presidente Alberto Fernández realizó al departamento La Poma en los primeros días de marzo.

No obstante, el planteo de las y los vecinos, es que las medidas del gobierno no sean únicamente por un periodo de 3 a 6 meses, dado que las condiciones geográficas y climáticas provocan que en el norte de Salta haya temperaturas superiores a los 38 grados al menos por 10 meses. "También, queremos que el precio de la tarifa en la provincia de Salta se modifique porque seguimos pagando la luz más cara de país", expresó Cardozo.

Recientemente el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET) emitió un reporte de tarifas de marzo de 2023. Allí se constató que Salta se encuentra por arriba de la tarifa promedio del país, donde una factura final sin impuesto para un consumo de 300 Kwh/mes (de ingresos bajos) es de $3.106. En el caso de la provincia del norte, el monto es de $3.786, ubicándose cinco posiciones arriba del promedio.

El Observatorio expresó que en el territorio nacional existe una diferencia tarifaria notable debido a la particularidad de los marcos regulatorios provinciales. En este sentido, si bien el precio de la energía mayorista es igual para todo el país, el costo final por KWh para el usuario final no lo es. Esto se explica, sin contar los impuestos, por las diferencias en el Valor Agregado de Distribución (VAD) que cada distribuidora cobra a sus clientes y que es autorizado por los entes reguladores provinciales, excepto en el AMBA que se encuentra bajo jurisdicción nacional.

"La segmentación de tarifas le puso aún más complejidad y aumentó la dispersión tarifaria ya que para los diferentes segmentos de usuarios puede variar el lugar donde encontrar la tarifa más baja", se indica en el informe.