Luego de dos balaceras contra establecimientos educativos, cometidas el fin de semana, docentes nucleadxs en Amsafé Rosario desobligarán hoy al alumnado desde las 10.30 a las 14.30, para movilizar a la sede de Gobernación, en relamo de seguridad. El sábado, entre las 23.20 y las 23.45, las escuelas José Mármol, de Larrea al 300 bis; y Rosa Ziperovich, de Albert Sabin al 1100, fueron blanco de balas que generaron fuerte preocupación y angustia tanto en el cuerpo docente como en la comunidad educativa en general. En ambos casos, los atacantes dejaron notas que no están dirigidas a las instituciones. “Es evidente que están usando a las escuelas como mensajeras, pero la duda es ¿hasta dónde están dispuestas a llegar las bandas? ¿La próxima vez será en horario de circulación? Estamos muy preocupados. Puede ser que el destinatario directo no sea la escuela, pero la balacera la recibe la escuela”, advirtió Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario, sobre los dos establecimientos en los que ayer no dictaron clases. Exigen garantizar los corredores seguros.

La escuela N° 84 José Mármol está en barrio Ludueña. Allí, los agresores dejaron dos notas de las que no se dio a conocer el contenido, pero que "no tiene nada que ver con la escuela, ni con nadie de la escuela", dijeron. Al llegar al lugar, tras diferentes llamados al 911 que daban cuenta del estruendo de las detonaciones, personal de la comisaría 12° observó las marcas de alrededor de 12 impactos en el frente de la institución (rejas, vidrios y ventanas) y varias vainas servidas esparcidas en la vía pública. Del lado de adentro de las rejas se encontraron las notas manuscritas, cuyo contenido "se reserva para la investigación", indicaron desde Fiscalía.

En tanto, minutos después ingresaron llamados a la central de emergencias para dar cuenta de un segundo hecho. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que tras el hecho se "visualiza a dos masculino retirarse en moto". Al llegar, personal policial constató seis impactos sobre el frente de la escuela Ziperovich de barrio Empalme Graneros, y halló notas que no tienen nada que ver con la escuela. Se trata del establecimiento donde funciona la escuela bilingüe a la que asistía Máximo Jerez -el niño de 12 años, de la comunidad Qom, asesinado el mes pasado al quedar en medio de un ataque contra una banda delictiva de la zona-, cercana a la comisaría sub 24 -una de las valladas por amenazas-, donde si bien no hubo clases, se entregaron las raciones de comida ante las necesidades de las familias.

En ese contexto, desde Amsafé Rosario hablaron de una escalada de violencia. “Lo del sábado fue un salto. Sacando la balacera en la Escuela 6.430 hace poco más de un mes, los hechos habían sido amenazas con notas o mensajes y nada más. Pero lo del sábado fue muy grave”, aseguró Casiello. “Fueron dos terribles balaceras y ocurrieron en un horario con cierta circulación de personas, en dos de las zonas más custodiadas de Rosario. Es una situación donde vemos una demostración de impunidad muy fuerte. De nuestro lado vemos esto con mucha angustia y con la necesidad de abrazar a las compañeras”, dijo en LT8.

Además, indicó que en el caso de la escuela José Mármol, dentro del edificio “vive (en la casa-habitación) una compañera con tres hijos menores". Allí los tiros "entraron en la Dirección y rompieron vidrios. No fue cualquier situación. Exigimos otro tipo de respuestas, porque la violencia avanza. Dos de los lugares más custodiados, las bandas siguen actuando con impunidad”, dijo. “Exigimos una respuesta y por eso nos vamos a reunir frente a la Gobernación. La convocatoria está abierta a otras organizaciones. Queremos hacer un llamado fuerte para ver si desde el poder político nos da una respuesta”, sostuvo el dirigente.

Al mismo tiempo, Manuel Moure, director del Eempa (escuela para adultos) que funciona en la escuela de Sabin al 1100, aseguró que esperan una respuesta al reclamo de que se cumpla con los corredores seguros. "Hoy no tenemos clases porque estamos reunidos para garantizar los corredores seguros solicitados por las familias para el trayecto hacia la escuela, y garantizar las clases. El problema es que hay días que se cumple y hay días en que no. Lo ideal sería garantizar que todos los días esté presente en determinados horarios; hoy va a permanecer el patrullero”.

La consigna es clara: "Basta de violencia, basta de balaceras a las escuelas", reza la convocatoria de Amsafé Rosario para este martes, a partir de las 11, en la Plaza San Martín. En ese marco, se desobligará al alumnado entre las 10.30 y las 14.30.