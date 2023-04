Con la presencia de los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, de Trabajo, Walter Correa, de Salud Nicolás Kreplak y la directora del Instituto de Cultura, Florencia Saintout, junto a una multitud de periodistas, trabajadores, militantes políticos y sindicales quedó colamado el auditorio del edificio de SMATA en el Bajo porteño. El objetivo de la convocatoria era anunciar la marcha que, bajo la consigna “Democracia o mafia judicial”, se realizará el jueves próximo hacia plaza Lavalle, frente al palacio de Tribunales.

La apertura de la conferencia estuvo a cargo del anfitrión, Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de SMATA, quien a su vez estuvo acompañado por otros dirigentes sindicales como Roberto Baradel de SUTEBA y Pablo Flores de AEFIP. “No puede haber un poder del Estado, en democracia, que se imponga sobre los otros dos”, sostuvo Manrique. Luego agregó que “la marcha del jueves va a ser multitudinaria, porque somos millones de argentinos los que queremos votar a Cristina aunque nos quieran quitar ese derecho y va a ser histórica, porque se hace con el objetivo de cambiar el curso de las cosas.

La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y oriunda de Morón Juliana Di Tullio destacó que “cuando camino, cuando recorro y charlo con la gente, con los trabajadores, todos me preguntan por Cristina. Nunca nadie me pregunta por otro u otra dirigente. Por eso esta marcha, por eso este 13 de abril empezamos a revertir la proscripción. No es la primera vez que proscriben al peronismo ni que intentan matar a su líder. Lo hicieron con Perón con los bombardeos y con CFK dos veces en menos de un año, primero con la lluvia de piedras en su despacho, y unos meses después con la bala que no salió en la puerta de su casa”.

A su turno, el senador por la capital Mariano Recalde, recordó que "aquel 13 de abril de 2016 el objetivo era, como ahora, proscribir y detener a Cristina. La orden de detención estaba escrita, tenían todo listo, pero no se firmó porque la movilización popular lo impidió. Siempre el pueblo en la calle”. A la vez, en su condición de presidente del PJ porteño realizó un doble anuncio: “el PJ de la ciudad también convoca a la marcha del jueves y se suma a los plenarios de la militancia. La ciudad tendrá el suyo el próximo 22 de abril en el estadio de Ferro".

El diputado nacional por la Provincia Hugo Yasky y secretario de la CTA dijo que "SMATA es un sindicato emblemático de nuestro país. Imaginamos dentro de poco una CGT unida detrás del proyecto nacional. Luchar para romper la proscripción es luchar por la remoción de los miembros de la Corte. Aquel 13 de abril no fuimos sólo a defender a Cristina, fuimos también a defender nuestros derechos, como trabajadores, como jubilados. Este es otro capítulo de la misma pelea. Nosotros hablábamos de resistir, pero ella empezó a construir la salida política: llamó a construir un frente, que luego fue Unidad Ciudadana, que hizo una gran elección en 2017, sin la cual no habríamos vencido en 2019”.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó que “hay que decirlo con naturalidad: la marcha es para romper la proscripción y que Cristina vuelva a ser presidenta, porque es la única que le ofrece a la gente la garantía y la tranquilidad de poder vivir mejor. Ella tomará la decisión y, si no, ella decidirá quién es el plan B, como ya lo hizo anteriormente”.

La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, agregó un punto a la agenda: “Mi más enérgico repudio a los discursos de odio e incitación a la violencia expresados por las periodistas Canosa y Di Marco. No vamos a naturalizar este tipo de discursos. Con los hijos, no. Hay límites que sabemos que no deben cruzarse. La libertad de expresión no permite deshumanizar no maltratar de esta manera”.

Buenos Aires/12 pudo saber que la organización contempla un escenario y equipo de sonido frente a Tribunales, aunque no se resolvió aún quiénes serán los oradores ni en qué orden. El ministro Kreplak, que será anfitrión de un congreso provincial de salud en Mar del Plata entre el miércoles y el domingo, afirmó que se buscará la manera de movilizar y adherir desde allí.

Otro de los grandes protagonistas del encuentro fue un ejemplar del “Pampa”, el tractor que Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado comenzó a producir en 1953, por un decreto del presidente Perón. El Pampa, tras relevar mediante distintas técnicas de investigación la opinión y necesidades de los chascarros, fue un tractor simple, económico, fácil de mantener y que cumplía con un nivel de prestaciones básicas. Lo que en el campo argentino se denomina “carne ‘e perro”. Este Pampa, exhibido en el hall de entrada de SMATA, naranja e inmaculado, orgulloso producto cien por cien argentino, será el telón de fondo de innumerables selfies que poblarán las redes entre hoy y mañana.