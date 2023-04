El juez de la Cámara Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción de Chamical, que preside Pablo Ricardo Magaquian, debe resolver la situación de Cristian Mario Ochoa, que el 7 de enero intentó asesinar a su pareja cuando ella fue a recoger sus cosas del domicilio que compartían, porque el día anterior su pareja la había golpeado. Ése fatídico día recibió varias puñaladas por la que tuvo que ser hospitalizada.

Como.consecuencia de las puñaladas, tiene secuelas en su voz, riñón y pulmones y tiene que realizarse una cirugía en sus cuerdas vocales. El fiscal en turno en feria, Gerardo Luna Corzo, ordenó avanzar en la causa por el delito de "Tentativa de femicidio en grado de flagrancia".

Desde su cuenta de Facebook Marisol Castro pide a “los jueces de Chamical que actúen para que el potencial femicida no logre su objetivo de quitarle la vida”. “Hoy puedo pedir justicia, por favor no esperen que me convierta en un número más, no dejen que me convierta en una muerta más. Jueces de Chamical, les imploro que hagan justicia y me den una noche de paz, una noche sin miedo. Les imploro que después de 3 meses me regalen una noche sin miedo de ser asesinada”, escribió la joven y compartió un formulario para recoger firmas y recibir el acompañamiento de la comunidad chamicalense en su pedido de agilidad en la causa.

El abogado de la joven, que egresó de la Policía, Matías Moyano explicó a La Rioja/12 que el juez de Cámara Magaquian debe resolver 5 presentaciones que incluyen planteos de nulidad por parte de la defensa de Ochoa y desde la querella el cambio y ampliación de la imputación. Según el letrado también hubo privación ilegítima de libertad y ensañamiento. Cuando la joven junto a sus amigas fue a buscar sus pertenencias en el departamento que compartían con Ochoa, este comenzó a realizarse varios cortes por lo que se abalanzaron sobre él que logró sacarlas del lugar y encerró a la mujer.

Moyano también comentó que pidió el traslado de Ochoa desde la comisaría de Chamical a la Alcaidía de la Capital. En este sentido afirmó que Marisol Castro debe pasar por una revisión médica y retomar su trabajo en la Regional que está ubicada al lado de la comisaría donde está detenido, el que intentó matarla hace unos meses, situación que genera preocupación.