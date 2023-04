El polaco Robert Lewandowski se refirió a la posible vuelta de Lionel Messi al Barcelona, a la cual consideró "fantástica" y compartió sus deseos de jugar juntos la próxima temporada.

"Ya dije que, para mí, Messi forma parte del Barcelona y, si vuelve, no solo sería fantástico para los seguidores sino también para nosotros. Esta es su casa y necesitamos jugadores como Messi. Así que espero jugar con él la próxima temporada", afirmó el goleador de LaLiga de España.

Lewandowski, de 34 años, llegó al Barcelona casi un año después de la partida de Messi hacia París y se transformó en la gran estrella del club catalán, donde lleva 27 goles en 36 partidos y se acerca al título en el torneo español luego de las seguidilla de conquistas madrileñas (Real en 2020, Atlético en 2021 y Real en 2022).

El polaco estuvo este martes en la presentación de la 18ª edición del libro "Relatos Solidarios del Deporte", un proyecto para recaudar fondos para la Fundación Lovaas catalana, que ayuda a personas con trastorno del espectro autista.

La curiosidad de su presencia respondió a que Lewandowski develó que el lunes no podía ni levantarse "de la cama", a causa del rodillazo que recibió de Éder Militao en la espalda durante la vuelta de semifinales de la Copa del Rey (derrota 0-4). Pese a el dolor, el goleador dijo que se puso "en manos de los fisios" antes del partido de LaLiga contra el Girona (0-0) y decidió jugar con una faja protectora: "No quería dejar tirados a mis compañeros".

Ambos encuentros fueron jugados en el Camp Nou y los hinchas del Barcelona reclamaron por la vuelta de Messi, en el minuto 10.

La temporada del Barcelona, según Lewandowski

Lewandowski también se refirió a la caída de su rendimiento goleador tras el Mundial de Qatar: "Es cierto que he marcado menos que otras temporadas, pero marcar más goles no solo depende de mí y en las últimas semanas nos ha costado más como equipo. Pero en los diez partidos que quedan espero marcar como marcaba antes, no como lo estoy haciendo ahora".

"En pocos meses no puedes cambiarlo todo. Han venido nuevos jugadores, hemos tenido muchos lesionados en momentos clave y no ha sido una temporada perfecta, pero hay que tener paciencia. La próxima será mejor", argumentó.



Lewandowski recordó que, pese a todo, el Barça ha ganado la Supercopa de España, ha sido semifinalista de la Copa del Rey y está "a un paso" de ganar LaLiga.



"Hace tres años que no se gana, y hacerlo sería muy importante, no solo para muchos jugadores jóvenes que aún no la han ganado, sino también para la confianza del proyecto. Quedan solo diez partidos y ahora ya estamos totalmente enfocados en conseguirla", sentenció.