Independiente vive un verdadero infierno, indigno de su rica historia, y la renuncia este martes de Fabián Doman como presidente elevó su crisis institucional. Trascartón, el uruguayo Pablo Repetto decidió no firmar como nuevo entrenador del primer equipo, en la previa a recibir este domingo a Racing, en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Ante esta situación, varios hinchas del Rojo se autoconvocaron en la puerta de la sede del club para manifestarse. En medio del humo que provocaban algunas bengalas, generaron algunos incidentes ante un móvil del canal TyC Sports y se enfrentaron con la policía a la que le arrojaban tachos de basura. Todo eso con dos gritos de guerra: "¡Que se vayan todos!" y "¡Háganse cargo!".

Tan sólo horas después de que Doman presentara su renuncia indeclinable al cargo para el que fue electo, los fanáticos del club de Avellaneda se agolparon en la sede de la avenida Mitre para demostrar su descontento y colgaron una bandera en la puerta de la sede con un mensaje más que elocuente: "Respeten el club, CD culpable".

Ante este panorama sombrío, Repetto se bajó y no se pondrá el buzo de entrenador. El uruguayo tenía todo avanzado para ser el nuevo DT del Rojo, pero todo cambió en los últimos días, con el tenso clima en el Libertadores de América ante la derrota frente a Estudiantes. El detonante fue la jornada de este martes, luego de que el mandatario del club diera un paso al costado.

Entonces Repetto comunicó su decisión de no firmar contrato al manager Pablo Cavallero, para quien también son horas decisivas, dado que también podría renunciar.

Tras la sorpresiva negativa de Repetto a asumir como DT, los dirigentes ya analizan otras opciones. En este contexto asoman Pablo Lavallén, Gustavo Munúa (quien se fue de Unión de Santa Fe), Sebastián Méndez y Diego Flores (que dejó Godoy Cruz recientemente).



Por último, Jorge Burruchaga, referente de Independiente, admitió la profunda crisis en el club, donde tuvo un paso como entrenador en 2006. Y también se candidateó.

"Independiente pasa la peor de su crisis. Es un gigante que está dormido, ahogado por una situación complicada y más que nada económica", declaró a ESPN el campeón del mundo en México '86 con la Selección Argentina, para añadir: "Esto desemboca en el descontento del hincha, de los socios que pagan una cuota y después quieren resultados, pero al cabo no los obtienen".

Ante la consulta sobre si agarraría un fierro caliente como lo es ahora el "Rey de Copas", Burruchaga no dudó: "Me gustaría volver a dirigir o ser manager; éste es un momento delicado, hay que poner la cara y tomar decisiones. Pero sólo si todos nos unimos. Si Independiente me llama, estoy para dirigir incluso en el clásico".