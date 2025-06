El gobierno nacional celebró ayer la cifra de incremento del 5,8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), pero la caída del consumo masivo marca la contracara y la realidad de la mayoría de la población: en mayo la baja fue del 0,9 por ciento en forma interanual y del 3,2 por ciento con relación a abril.

El informe, realizado por la consultora Focus Market, precisa que la cantidad de tickets cayeron 4,1 por ciento frente al mes anterior y 10,1 por ciento en forma internanual.

El informe se apoya en información de Scanntech, lector de código de barras en 756 puntos de venta de todo el país, por lo que desde la Casa Rosada cuestionan este tipo de mediciones y sostienen que no capta los cambios en los hábitos de consumo de la población a través de las plataformas digitales.

Sin embargo, el Gobierno sí celebra los datos de inflación a la baja, pero aún se resiste a modificar la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una canasta de más de 20 años de antigüedad.

"El consumo masivo aún no repunta y mayo no fue la excepción. En los últimos meses, los datos oficiales muestran una desaceleración de la inflación, lo que en teoría debería permitir cierta recomposición del ingreso real. Sin embargo, este fenómeno no se traduce automáticamente en una mejora en el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de clase media", señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

No obstante, las unidades vendidas crecieron 2,6 por ciento intermensual y 10,7 por ciento contra el mismo mes del año pasado, mientras que el ticket promedio subió 2,5 por ciento contra abril y 45,5 por ciento interanual, en ambos casos por debajo de la inflación.

"La recomposición salarial viene muy en línea con la inflación y los ajustes paritarios resultan insuficientes para revertir la caída acumulada del ingreso real", dice el estudio.

Como publicó PáginaI12, el análisis de un consumo masivo a la baja no es una conclusión exclusiva de la consultora Focus Gruop. Otras coinciden en que mientras un importante contingente de argentinos viajó al exterior en el primer trimestre de 2025, los hogares de menores ingresos sufren una caída del 12 por ciento en su nivel de consumo.

La consultora especializada en consumo y miembro del colectivo feminista Paridad en la Macro, Sofía Ruano, por ejemplo, consideró que "para 2025 se proyectaba una recuperación considerable, pero ya transitamos el sexto mes del año y la mejora sigue siendo apenas incipiente. El consumo masivo permanece en niveles muy bajos".

Para contrarestar este análisis, la Casa Rosada celebró un aumento "del consumo privado" medido por el Indec en el primer trimestre, pero ese incremento incluye, por ejemplo, compras de grandes empresas -mineras o petroleras- que empujan la estadística total sin reflejar la situación del común de los consumidores.

Otros informes, como el publicado por la consultora Moiguer, encienden "luces amarillas" respecto del rumbo económico y un quiebre entre el primer trimestre y el segundo, con 6 de cada 10 personas que consideran que puede haber una crisis económica "importante" en el corto plazo. Mientras que en los sectores más pobres, casi 7 de 10 dicen que su sueldo es menor a la inflación.