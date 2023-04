El operativo de descacharrado en el municipio de Orán (cabecera del departamento del mismo nombre) se inició ayer con la participación de fuerzas de seguridad, la Municipalidad y el Ministerio de Salud Pública. La ciudad se dividió en cuatro sectores y los trabajos de limpieza para evitar la proliferación del mosquito que contagia el dengue continuarán hasta hoy.

“Siempre hay que seguir haciendo acciones de control de foco”, dijo a Salta/12 el director de Coordinación Epidemiológica de la provincia, Francisco García Campos, al ser consultado sobre si las acciones que se realizaron no eran acaso tardías, como plantean vecinos y vecinas de la ciudad oranense. La enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti empezó a notarse en la zona a través de casos notificados desde principios de este año, aunque la temporada de contagios suele ser desde septiembre, todos los años.

“Si la campaña política hubiera sido en octubre hoy no tendríamos dengue porque hubiéramos descacharrado todo el verano”, dijo el ex ministro de Salud y profesor de Medicina en la carrera que se dicta en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Enrique Heredia, al ser consultado en Radio Nacional. Sostuvo que cuando las campañas prelectorales son en abril o mayo, existe un relajamiento de las actividades de prevención durante la época que deberían haberse realizado las acciones, es decir, al menos desde que se inicia la primavera.

Ayer, en tanto, el Ministerio de Salud de la provincia informó que con los 772 casos que se registraron durante la semana epidemiológica 14, entre el 2 y 8 de abril, ya son 4.603 los casos de dengue notificados en la provincia en lo que va de este año.

García Campos sostuvo que el número de notificaciones bajó respecto de lo registrado en la semana epidemiológica 13, cuando se avisó de 1.182 casos de dengue en toda la provincia. Advirtió que de todas maneras es necesario esperar un posible acomodamiento de los números dado que hubo de por medio un fin de semana largo (de Semana Santa) y por lo tanto podría haber más casos que se confirman de manera tardía.

Entre el pasado domingo y el lunes (los dos primeros días de la semana epidemiológica 15) se registraron 65 casos en toda la provincia.

Reducción en las consultas

El funcionario provincial afirmó que al menos en Salvador Mazza (departamento San Martín), las consultas bajaron de 130 diarias atendidas en la época pico, a 30 que se asentaron ahora.

“La misma reducción se pudo ver en Orán y en Güemes”, afirmó. En cuanto a las internaciones, dijo que no se movieron de entre las 50 y 60. Hay cinco personas internadas con dengue grave en unidades de terapia intensiva de toda la provincia, y son siete las personas fallecidas con dengue que arrastraban otras enfermedades o condiciones de salud desfavorables.

El aedes aegypti transmite el dengue, el zika y la chikunguña. La medida más importante de prevención es la eliminación de los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas, como en sus alrededores (baldes, palanganas, tambores, portamacetas, bebederos, botellas retornables, entre otros). Si los recipientes no pueden quitarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes o cisternas, por ejemplo) o procurar que no acumule agua dándolos vuelta; vaciándolos y cepillándolos frecuentemente, o bien poniéndolos al resguardo bajo techo. También es recomendable colocar tela mosquitera en las rejillas de desagües.

El mosquito adhiere sus huevos a las paredes de los recipientes, por lo que es clave, además de cambiar el agua con frecuencia si no se puede eliminar los recipientes que la contienen, cepillar el interior de las paredes para eliminarlos.

Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase. Asimismo, se sugiere usar ropa de manga larga y colores claros. Para proteger a las y los bebés (que no pueden usar repelente) se deben colocar redes o tules sobre cunas y cochecitos. En relación al hogar, es importante disponer mosquiteros en puertas y ventanas y usar repelentes ambientales como tabletas, aerosoles (interior) o espirales (exterior).

La aplicación de insecticida mediante fumigación sólo sirve para eliminar mosquitos adultos siempre y cuando entren en contacto con el insecticida en el momento que es aplicado ya que el mismo no tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas); por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se erradican los criaderos de nuevos mosquitos.

La fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente.