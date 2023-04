Néstor Grindetti estará al frente de Independiente durante los próximos 30 días, plazo de licencia que se pidió como intendente de Lanús. La situación del Rojo complicó sus proyectos políticos a nivel provincial. Habrá que ver hasta qué punto no lo mancha lo sucedido debido al negativo grado de exposición. Lo primero que anunció Grindetti es que a un club tan grande hay que dedicarse ciento por ciento. Así, dejó entrever que él no podrá hacerlo.



La renuncia mediática de Fabián Doman no para de generar incertidumbre. Hasta pasado este mediodía el club no recibió nada oficial por parte del periodista. Otro que asoma para tomar la posta es el secretario general Daniel Seoane, uno de los integrantes del cuestionado “Grupo Champagne”. Lo resolverá la Comisión Directiva en un plazo de 30 días. Del diputado Cristian Ritondo, otro de los hombres fuertes en la institución, se habla menos, luego de que fuese uno de los insultados tras la derrota del domingo. Ninguno de los mencionados tiene consenso entre los socios e hinchas.

En un intento por salvar su imagen, Doman comenzó su gira mediática. En D Sports Radio, apuntó: "Era Grindetti el responsable de hacer el plan económico. Él mismo lo dijo. No digo que no laburó, quizás no le salió". Además, dijo que en las últimas horas fue amenazado y no quiso reconocer que su decisión fue una falta de respeto al 72 por ciento de los socios que lo votaron hace seis meses. Por el contrario, se victimizó y luego sacó chapa: “Nunca se reconoció a este grupo, con aciertos y errores, que sacó a Moyano del club”, manfiestó en diálogo con TyC Sports. Los entrevistadores no podían creer que Doman insistiera con que “si no era por nosotros, esta noche el presidente de Independiente era Hugo Moyano”.

No deja de llamar la atención que desde varios de los medios de comunicación masivos se le apunte sólo a Doman y a Moyano, el presidente anterior cuya gestión contribuyó al duro presente de Independiente; las críticas, en cambio, no apuntan a los dirigentes actuales. De todo este revuelo, el que intenta sacar rédito es el ex presidente Andrés Ducatenzeiler, quien disparó–con razón– contra el oficialismo.

Esta miércoles se presentó el anunciado Recurso Extraordinario ante el Tribunal Laboral 2 de Avellaneda por el juicio con el ex jugador del Rojo Gonzalo Verón. Los objetivos son que pase a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y evitar el pago de dos mil millones de pesos por los 18 partidos que jugó en 2018. Esto es producto de cheques impagos por parte de la gestión Moyano. Se trata de una situación de ahogo para la institución.

Ayer el exjugador Gabriel Milito, referente del club y hoy director técnico de Argentinos Juniors, disparó contra Ariel Holan, el entrenador de Independiente en ese entonces. “Hay responsables y tengo claro quiénes son. Independiente tuvo una gran oportunidad para resurgir después de haber ganado la Sudamericana en 2017 y pasó a jugar la Libertadores de 2018. Pero han tomado decisiones horrorosas desde el punto de vista económico y deportivo. Hay responsables, lo que pasa es que nos dejamos llevar por el éxito y el éxito momentáneo tapó todo lo que hoy le está tocando vivir a Independiente”, dijo Milito. El moyanismo le había dado absoluto poder a Holan para que maneje la llegada de jugadores.

Está muy avanzado el regreso de Omar De Felippe como técnico del primer equipo. En estas horas se confirmará su presencia en el banco de suplentes para el clásico del domingo, a las 16.30, ante Racing, en el Ricardo Bochini. “La idea es llegar con los tiempos”, le dijeron a Página/12 respecto del mencionado DT.

Si no se da lo del entrenador que logró el ascenso en 2014, se apuntará a Jorge Luis Burruchaga, quien al igual que De Felippe anunció su disposición a ayudar en este duro momento.

El clásico de Avellaneda se jugará con público, pese a los rumores que indicaban lo contrario. En cambio el de Reserva, que se disputará este viernes a las 14, será a puertas cerradas. “Por razones de seguridad y por decisión de A.Pre.Vi.De dentro de este contexto”, se informó desde el club.