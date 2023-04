Este miércoles, el dirigente de Soberanxs y expresidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Gabriel Mariotto cargó duramente contra el gobierno y el presidente Alberto Fernández.

"Este gobierno no es peronista, no ha tomado medidas peronistas. Está compuesto por muchos compañeros peronistas, pero la derechización es absoluta", opinó, desde los estudios de AM750.



Además, aseguró que Fernández "queda bien con Dios y con el diablo" porque inició el proceso de enjuiciamiento contra la Corte Suprema hacia el final de su mandato. "Ahora hace un juicio político, eso se hace en los primeros cien días cuando tenés los votos", agregó.

Asimismo, se refirió a la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y modificada en sus puntos centrales en 2016 por Mauricio Macri mediante dos decretos. Según Mariotto, la concentración mediática aumentó durante el gobierno del Frente de Todos porque se entregó Edenor al grupo empresario Vila-Manzano, algo que prohibía la ley.



Por otra parte, el dirigente se mostró a favor de disputar las elecciones primarias: "Lo escucho a (Eduardo) Wado de Pedro decir: 'no hay más remedio que hacer PASO'. No es que no hay más remedio, hay que hacer PASO. El dedo nos lleva a la derrota", sostuvo en diálogo con Branca De Vuelta.

En ese sentido, se refirió a las declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que aseguró que cuando hubo primarias "al peronismo no le fue bien". "Sabe gobernar, pero no entiende nada de elecciones. Él piensa que las PASO son las de Aníbal (Fernández) con Julián Domínguez. Tiene que haber reglas de juego cuando se conforma el frente", concluyó Mariotto.