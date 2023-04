La interna del PRO no hace más que escalar. Mauricio Macri continuó con sus reproches a Horacio Rodríguez Larreta, esta vez en público y ante un grupo de empresarios. Lo acusó de "no haber trabajado en equipo" con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal para definir la fecha de elecciones porteñas y el sistema de votación. "Hicimos un culto del diálogo. Hemos perdido el diálogo", sostuvo el ex presidente, antes de proponer "semi-dinamitar todo" en el proximo gobierno y asegurar que la segunda vuelta este año será entre Juntos por el Cambio y Javier Milei.

Larreta dijo que Macri es responsable por lo que dice y destacó que su ministro de Gobierno, Jorge Macri, no tiene una disputa con él, sino que "está en desacuerdo con la ley". Elisa Carrió terció y cuestionó a los dirigentes del PRO que se opusieron a la decisión: "¿Proponen un país al margen de la ley?", los sacudió.



La interna del PRO, por un día, se trasladó a La Rural. Allí fue el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el que le tocó hablar a Macri ante los principales empresarios del país. Frente a esa audiencia, no ocultó el enojo hacia Larreta, aunque intentó venderlo como una falla del jefe de gobierno porteño.

"Lo que cuestioné es que Horacio no haya trabajado en equipo, respetando a otros candidatos como María Eugenia y Patricia. En eso se ha equivocado y tendría que haberse sentado con su partido, y principalmente con ellas dos, porque el diálogo es fundamental". Involuntariamente, Macri lanzó a Vidal como candidata a presidenta, pese a que ella hasta ahora no confirmó su candidatura.



Asoma el respaldo a Bullrich

La pregunta es: ¿qué hará Macri ahora? ¿Buscará un acuerdo con Milei? Ya parece haber pasado ese momento, por lo que dijo el ex presidente. Macri lo ubicó a Milei en otro espacio y vaticinó que competirán en segunda vuelta contra su alianza. “Es obvio que pienso que vamos a ir a la segunda vuelta contra esta nueva expresión más liberal, más rupturista, de más enojo con la frustración que se arrastra durante décadas”, dijo ante una pregunta de la audiencia.



Patricia Bullrich también dio la impresión de haber renunciado a una alianza con Milei cuando le preguntaron: "Milei ha tomado su decisión y tiene su fuerza política. Espero que si nosotros llegamos nos apoye en la segunda vuelta". Evidentemente, ella no comparte el vaticinio de Macri.



La otra posible retaliación de Macri hacia Larreta es anunciar su apoyo explícito a otra candidata. Concretamente, ¿apoyará Macri a Bullrich? Su discurso dejó varios indicios en ese sentido. Ante esta eventual segunda vuelta contra Milei, Macri consideró: “Va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna demostrarle a la gente que tenemos esa experiencia adicional, ese equipo de gente que podemos reclutar, ese valor del conocimiento y de ser parte de un sistema que hay que cambiar”. Es decir que Macri cree que el candidato ideal es alguien como Milei, con un perfil similar al neoliberal, con las mismas ganas de romper el statuo quo de leyes laborales y previsionales, pero con experiencia de gestión. ¿A quién suena?



El resto del discurso, de hecho, fueron todos centros para Bullrich cuando habló de los objetivos un futuro gobierno:



"Hay que hacer cosas para ponernos de pie. Hay que hacerlo sin miedo y con coraje. Pero sin atajos ni liderazgos tóxicos, ni liderazgos mágicos".

"Va a ser una segunda vuelta muy complicada porque día a día hay más gente que se enoja y cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que semi-dinamitar todo ”.

”. "Hay una corriente de líderes en todos los sectores que se olvidaron de la épica y que dicen 'la mía dónde está', que dicen 'yo me salvo'".

Fueron todas frases que coinciden con la campaña de la presidenta del PRO.



La ley de Larreta



"Macri es responsable de lo que diga él", fue la forma suscinta que eligió Larreta para devolver la pelota a la cancha del expresidente. Sí le dedicó unos minutos a su ministro de Gobierno, con quien tuvo una reunión antes de que Jorge Macri partiera a Nueva York donde limaron asperezas. Muchas asperezas.



"Es la primera vez que Jorge Macri está en desacuerdo y está en desacuerdo con cumplir la ley", soltó Larreta, que dijo que su ministro no tiene más opción que hacer las cosas como planteó él como jefe de gobierno. "Una cosa es que él esté en desacuerdo y otra es cumplir la ley. Hay que cumplirla", zanjó la discusión. También dijo que nunca pensó en echarlo.



¿Dónde vive Jorge Macri?



Larreta también opinó sobre la controversia por las condiciones de Jorge Macri para poder ser candidato en CABA. El dirigente de la UCR Emiliano Yacobitti había afirmado que la ley se lo impedía dado que nació en Tandil y que no cumple con los cinco años de residencia. Remarcó que hasta hace un año ejercía como intendente de Vicente López y que "es obvio" que no puede ser candidato.

Larreta dijo que, si hay una presentación, deberá resolver el Poder Judicial. Pero aclaró: "Jorge puede ser candidato. Por lo menos lo que yo entiendo en términos de los papeles como dicen algunos, sí puede. Tiene los años, los antecedentes. Si alguien hace un cuestionamiento, al final un juez tendrá que opinar".

En el entorno de Jorge Macri advierten que no se lo podrá impugnar hasta que no esté oficializada su candidatura. Y destacaron que no tiene previsto hacer una presentación de declaración de certeza ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, como hizo en su momento el lilito Adrián Pérez (en su caso, le fue mal: le vetaron la candidatura). Señalaron que no hace falta, porque el dirigente tiene domiclio en CABA desde 2015 y figura en el padrón electoral porteño. Primero vivía en Recoleta y, luego de casarse, se mudó a Palermo.



Carrió al rescate



Por si eran pocas las disputas internas, se sumó Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica no solo respaldó a Larreta sino que dijo que "cumplir la ley es una obligación. Desde Juntos por el Cambio venimos luchando hace años por la boleta única. No veo por qué estamos discutiendo".



En una recorrida por Neuquén, le asestó algunos mandobles al sector de Macri, Bullrich y Vidal (aunque esta última, que ya expresó su desacuerdo, viene moderando las críticas a Larreta): "¿Qué es lo que proponen los que no quieren ahora la boleta única? -se preguntó Carrió- ¿Proponen un país al margen de la ley? Por suerte se cumplió la ley".