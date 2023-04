La semana próxima, el Foro Llao Llao, entidad que creó el dueño de la constructora IRSA, Eduardo Elsztain, recibirá en el clásico hotel de Bariloche a buena parte de los políticos que se disputan candidaturas en la previa a las PASO. El plato fuerte será el desarrollo de la interna del PRO con las presencias de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero hay algunas perlas como la invitación aceptada del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los cuadros que han marcado algunas diferencias con el resto de un Tribunal muy cuestionado en los últimos tiempos.

El Foro, que existe hace unos 10 años, fue una idea del también dueño del Banco Hipotecario en una charla que mantuvo hace tiempo con dos pesos pesados del establishment nacional: Martín Migoya, de Globant, y Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre. Los tres ya tienen habitación reservada en el Llao y serán anfitriones, al igual que el ítalo argentino Cristiano Rattazi, el ex jefe de la FIAT y dirigente de la Unión Industrial (UIA) que hoy apoya políticamente "a cualquier candidato que se elija de la oposición". Otro de los que dirán presente es Guibert Englebienne, ex titular de Endeavor, directivo de Globant y otro de los ceos cercanos al macrismo. Migoya, Englebienne y Galperín son los famosos "uruguayos", mote que recibieron tras la radicación fiscal de sus negocios y morada propia en la orilla vecina.

La reunión tiene particularidades. Los encuentros de empresarios con políticos son cerrados y sin comunicados. Ni siquiera la prensa tiene acceso y no hay acreditaciones especiales. Por ser este un año electoral, se habilitará un lugar de trabajo a la prensa en si es que alguno de los expositores decide salir a hablar, pero la idea de los organizadores es no comunicar lo que ocurre puertas adentro.

Los políticos

Los organizadores del evento aseguraron a Página I12 que hubo invitaciones oficiales al ministro de Economía, Sergio Massa, y al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, que ya participó en la edición 2021 de la reunión. El último oficialista que visitó el Llao Llao fue el ex ministro Martín Guzmán, solo un mes y medio antes de haber salido del cargo.

El que sí confirmó la participación de las filas del oficialismo del interior es el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en un polo empresario en el que, en general, pisan fuerte los opositores.

El cronograma previsto tiene a Bullrich con su ponencia en la noche del lunes. El almuerzo del mediodía del martes estará a cargo del libertario Javier Milei. Mientras que la cena de ese mismo día le corresponderá a la charla de Rodríguez Larreta. Esa tríada es de interés político y público porque vienen de chispas muy fuertes luego de la decisión del alcalde de romper con Macri y con el PRO para jugarse en su aventura presidencialista.

El gran ausente y los "hijos de"

Aunque fue invitado, prefirió no ir. La mayor ausencia que tendrá el Foro Llao Llao es la del ex presidente, Mauricio Macri, que fue la estrella del último convite, en 2022. Ya se mostró hace unos días en el almuerzo del Consejo del Comercio y la Producción (Cicyp) donde pidió expresamente que no le preguntaran por la interna de Juntos por el Cambio.

Cuentan en su entorno que, por ahora, quiere evitar que escale el conflicto y por eso decidió no asistir.

Entre los presentes en el Foro habrá otra rama del establishment, los famosos "hijos de". La referencia es para el Grupo Argentina Mejor (GAM), una especie de club de hijos renovados de ricos vieja escuela, donde reinan los retoños del ex CEO de la FIAT Cristiano Rattazzi y el banquero Eduardo Escasany. En la ''ultima edición se encargaron de mostrarse casi como una fuerza de los Unicornios y bajaron línea pública de que “no es momento para tibios”.