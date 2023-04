La legisladora porteña Ofelia Fernández (Frente de Todos) subió un video a sus redes en la tarde del miércoles sobre la cuestión de la vivienda y los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. El contenido de ese video contrasta con lo que pasó en la mañana de este jueves, cuando el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció su intención de financiar a los dueños de las viviendas, y no a los inquilinos, además de ratificar su intención de derogar la actual ley de alquileres.

"No hace falta que yo explique lo jodido que se puso irte de la casa de tu familia. Alquilar, ni hablar comprar una casa, que es algo que parece que ninguno de nosotros vaya a poder hacer, arranca el video de Fernández. Uno pensaría que a los jóvenes les está yendo bárbaro porque están yendo a los recitales, festivales, restaurantes, pero claro, uno gasta la plata ahí, porque si no la estás guardando, ¿para qué cosa? La vivienda, el derecho número 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", siguió.

El peso del alquiler

Fernández destacó que "hoy alquila el 35 por ciento de las familias, hace 15 años, sólo el 20 por ciento. Pero el tema es también, ¿cuánta de tu guita se va en el alquiler?". Recordó que "para 1955, después de medidas regulatorias, el alquiler representaba el 3 por ciento del salario de una persona. A ver, vamos a fingir demencia económica para que se entienda. Ponele que ganaba 100 pesos, se te iban 3 pesos al alquiler. Hace diez años, con 100 pesos se te iban 28 al alquiler. Ahora, con 100, se van 40 al alquiler. Y encima, si tenés entre 18 y 29 años, en promedio se van 60 pesos 100 al alquiler".

Recordó que la población se mantiene estable en tres millones de habitantes, y que sin embargo hay más viviendas construidas y nulo acceso. "¿Cómo se explica esta matemática en la que hay la misma gente, más vivienda, peor calidad de vida?"

Contó que muchas veces se precisa del Estado "para que se puedan construir más pisos en un barrio, para que los eximan de algunos impuestos, para hacerlo en un terreno público fiscal, entre otras herramientas" y que hay infinidad de proyectos en la Legislatura.

"He visto pasar muchos de estos proyectos, que en general terminan en torres de lujo con viviendas carísimas y vacías. Hay 200 mil viviendas vacías en CABA. Es como si Barracas, Palermo, La Boca y Parque Patricios fuesen enteros barrios fantasmas. Y lo que a mí me altera principalmente es ¿por qué la política de la ciudad está tan regalada? O sea, ¿por qué el Estado tiene que ayudar al sector inmobiliario a tener departamentos vacíos’ ¿Es esto normal? Para mí no", añadió.

Sostuvo que "lo que le pasa a Buenos Aires de tener casas sin gente y gente sin casas, alquileres muy caros, compras directamente inalcanzables, y que encima, si tenés una propiedad preferís ponerla en en Airbnb que en alquiler formal, o directamente dejar la casa vacía".

Diferencias con el mundo

Fernández comparó con otras ciudades. Explicó que "Berlín aprobó la expropiación de 240 mil viviendas y ya acordó la adquisición de 15 mil para alquiler social. Es decir, eligen el precio y para qué sectores de la ciudad es más importante. Pero además, al poner a competir viviendas del Estado, las inmobiliarias tienen que anclar sus propios precios para que la competencia tenga algún sentido y alguien les quiera alquilar". Sin embargo, esa información no es exacta: en septiembre de 2021 se celebró un referéndum no vinculante (Deutsche Wohnen & Co. enteignen) que el Tribunal Constitucional alemán anuló en noviembre del año pasado.

A su vez, Nueva York "si da beneficios a un desarrollo inmobiliario como los que nombré antes, les dice todo bien, te ayudo con esta norma, pero vos el 30 por ciento de estos departamentos los ponés a este precio o se lo alquilás a este sector de la población".

Más cerca, en Montevideo, "si una vivienda está vacía un año, tienen que empezar a pagar un impuesto progresivo. O Chile, donde el gobierno promueve un subsidio de hasta cinco años para quienes quieran irse de la casa familiar".

En el caso porteño no hay ninguna iniciativa. "¿Cómo puede ser que habiendo tantas herramientas elijas no usar ninguna? Acá o tienen un negocio o son medio tarados. Porque no te parece que esté bien ninguna de las medidas anteriores, al menos invéntate algo. En fin, esto no es normal, de hecho es desesperante".

Fernández criticó al sector inmobiliario. "Las inmobiliarias están directamente llamando de a 20 personas a ver el mismo departamento y les dicen que hagan una carrera a la inmobiliaria a ver quién llega primero y hace la reserva. Y encima de esta carrera demencia, cuando llegás y querés reservar te dicen bueno, viste que esto está muy solicitado. Así que sube 20 lucas el precio de la página. O buscás el departamento y están todos en dólares cuando vos ganás en pesos y el negocios es en pesos. La mano de obra, los materiales de construcción, es directamente un choreo".

En ese marco, señaló que tiene presentados proyectos sobre el tema. "Como en todo, nuestra generación va a ser la que tenga que intervenir su presente a tiempo para cambiar su futuro. Hay que imaginar ese futuro, pelearlo y construirlo, porque esto no es normal, no hay que acostumbrarse. Y esto se puede poner todavía peor. Por eso quiero hacer un llamado urgente por el derecho a la vivienda", cerró.