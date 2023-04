El suboficial del Ejército Víctor Hugo Mercado, detenido el martes por las denuncias de tres suboficiales mujeres por abusos sexuales, hostigamientos y amenazas, declaró este jueves ante el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y tildó a una de las denunciantes como "una persona con desequilibrios" y aseguró ser "abusos sexuales y hostigamientos, amenazas".

En tanto, el jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 12, teniente coronel Juan Facundo Candiotti, imputado por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio, se abstuvo a declarar durante los 30 minutos que duró su indagatoria. Ambos llegaron poco después de las 10 horas esposados y con chalecos y cascos antibalas al Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Víctor Rebossio, abogado defensor de Mercado, fue quien contó que su representado aseguró ante el fiscal Viri que una de las denunciantes "es una persona con desequilibrios", que "no sabe si tiene un alta psiquiátrico", e indicó que es "inocente y víctima de una acusación caprichosa y de una condena social que le va a costar años reponerse".



A pesar de los dichos de Mercado, el Poder Judicial solicitó las detenciones al detectar que el jefe militar destruyó pruebas, amenazó a testigos, y buscó entorpecer las tres investigaciones que se llevan adelante por abusos sexuales cometidos en ese Escuadrón.

Jésica, una de las denunciantes, relató al canal C5N que los abusos comenzaron en 2016 y que, en ese momento, informó la situación en el cuartel, donde le dijeron que iban a tomar "medidas por todo lo que estaba pasando", pero "no fue así". La mujer sostuvo que recibió maltratos y burlas de parte de Mercado.



En tanto, el Ejército afirmó que "el Comandante de la Brigada Blindada II con asiento en la ciudad (entrerriana) de Paraná, como organismo superior jerárquico del actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, junto a personal de la Oficina de Género del mismo, se desplazaron a la Guarnición Ejército Gualeguaychú, a efectos de llevar adelante las medidas de apoyo que resulten necesarias para la contención de las presuntas víctimas".



Agregó que esa fuerza "continúa a disposición y en contacto con las autoridades judiciales a fin de colaborar con sus requerimientos, y mantiene activo su protocolo institucional para casos de violencia de género".

Los abusos denunciados

Las tres denuncias tramitan en distintos expedientes. Por una de ellas ya se procesó a otro suboficial que prestó servicio hasta agosto de 2022 y la Cámara Federal de Paraná confirmó la situación; otra investigación está en curso, y por la tercera denuncia se efectuaron los últimos allanamientos y detenciones.



En su caso, Mercado --que prestó funciones hasta noviembre de 2021 en el Regimiento de Caballería de Exploración 12 de Gualeguaychú-- declaró durante casi 3 horas y buscó desacreditar la denuncia en su contra por abuso y acoso sexual agravado por un contexto de violencia de género, que cuenta con más de 1.000 fojas.



Allí intentó mostrarse "ajeno, inocente y víctima de una acusación caprichosa y de una condena social de la cual le va a costar años reponerse, lo mancharon y es muy difícil que se saque este estigma", aseguró el abogado Rebossio. Según replicó el abogado de Mercado, la denunciante "viene de otra unidad militar de Buenos Aires con una calificación perjudicada porque no tenía el alta psiquiátrico y tiene un defecto para estar en el Ejército".



"Cómo puede decir me abusó Mercado y 10 personas más del Ejército, tenemos que evaluar si existen esos abusos verdaderamente o si hay un desequilibrio en alguien que quiere aparentar ser víctima para favorecerse con una demanda de daños y perjuicios al Estado", sostuvo el abogado del militar acusado.



Las tres denunciantes -de entre 21 y 24 años- relataron hechos de abusos sexuales, que incluyeron hostigamiento permanente y amenazas para evitar que efectúen las denuncias. Una de ellas renunció a la carrera militar, mientras que las otras dos siguen dentro de la fuerza, aunque aseguraron que tienen temor por posibles represalias por las denuncias efectuadas desde principios del 2021.



"Yo recibí tratamiento psicológico cuando me encontraron prácticamente muerta en el regimiento y ahí tome la decisión porque, cuando hice la denuncia en 2021, fue un infierno: era maltrato, él pasaba al lado mío y se reía", dijo la denunciante en diálogo con C5N.