Aníbal Fernández salió a golpear, la oposición hizo cola para lanzarle una lluvia de críticas, pero fiel a su estilo el ministro recogió el guante y no se desdijo: "Lo que vemos es quién contra quién van a competir”, explicó el miércoles a la noche en una audición de televisión. “Y vemos que un grupo que tiene cero formación, tiene una vocación de agravio y por lastimar y todo lo que proponen saldría con represión, las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser gobierno”.







El ministro de Seguridad lanzó las críticas a la oposición luego de la presentación de las y los aspirantes a presidentes en la Sociedad Rural Argentina donde rindieron examen ante el Círculo Rojo. Todos hablaron de reducir o eliminar retenciones ante un público que aplaudió a rabiar cada vez que lo dijeron. De reducir gasto fiscal y aplicar "mano dura". Las críticas del ministro de Seguridad fueron respondidas rápido por opositores, de palomas a halcones. Criticó Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; María Eugenia Vidal y Alfredo Cornejo. “Están los que encienden el fuego y estamos los que lo apagamos", dijo Larreta. Bullrich prefirió munición pesada. “En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández”, dijo aunque omitió hablar de represión a la protesta social en todas sus variantes. Y lanzó: “Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo”.

Aníbal Fernández sin embargo volvió a reptir todo después de las críticas. Activo en tuiter, publicó uno tras otro los artículos que iban dando cuenta de lo que dijo. Que no fue poco: "No puedo evitar ver el grado de locura con el cual se exhiben los segmentos que representa la derecha --explicó--. Todo eso sería posible con un enorme nivel de represión que no hay país que lo tolere".