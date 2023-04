El Senado, con 48 votos a favor y 9 en contra, sancionó este jueves la ley de alcohol cero por amplia mayoría. El debate en el Senado concluyó con una votación con 48 votos a favor y 9 en contra. Con la modificación de Ley de Tránsito (24.449) quedará prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Tienen legislación al respecto 12 provincias argentinas, entre ellas, La Rioja y algunos municipios.

En contra de la norma estuvieron los senadores por Mendoza y por la oposición, Alfredo Cornejo y Mariana Juri (UCR-JxC), los de San Juan, Cristina López Valverde, Rubén Uñac (FNyP-FdT) y Roberto Basualdo (PyT-JxC). Representan a las provincias vitivinícolas. También votaron negativamente Alfredo de Angeli (Pro-JxC), el riojano Julio Martínez (UCR-JxC), Juan Carlos Romero (CF-JxC) y Dionisio Scarpin (UCR-JxC).

El senador por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), reflexionó que "la misión es encontrar el camino para que no existan nuevas víctimas y no conformarse con aprobar una ley que no es garantía de la reducción de las muertes ni de resolver este problema".



Tanto la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina) como el senador Ricardo Guerra (FdT) votaron a favor la norma demandada por organizaciones de la sociedad civil. “Mi provincia tiene una economía regional importante, la vitivinícola, y recibí mensajes de que yo estoy apoyando una ley que va en contra del trabajo de los riojanos. No es así, queremos limitar el consumo del alcohol al volante: ese es el mensaje de esta ley”, dijo Vega al adelantar su voto positivo."Estamos con ellos y seguiremos trabajando por la concientización", afirmó la riojana.

En noviembre del 2022, la Legislatura de La Rioja aprobó un proyecto de Ley de Alcohol 0 ante el incremento de los siniestros viales. La iniciativa respecto de las multas la unidad fija es equivalente al precio de venta de un 1 litro de nafta súper y se aplicará: de 001 a 500 miligramos de alcohol en sangre, la multa es de 200 unidades fijas; de 501 a 1000 miligramos de 400 unidades fijas y de 1001 miligramos de 800 unidades fijas.