#Cursos&Concursos El CCRojas inicia esta semana saga de cursos a distancia y el menú incluye Astronomía, Desarrollo de videojuegos con Unity, Diseño editorial con InDesign y Visualización de datos; todos con certificado UBA. También en abril, la Unión de Músicos del Sur comienza en Bahía Blanca Seminario de escritura y canción folclórica argentina y Taller de canto folclórico argentino, ambos dedicados a NOA, Pampa y Litoral. Además, Tomás Balmaceda y Karina Pedace arman grupo de lectura sobre Atlas de Inteligencia Artificial, de Kate Crawford (desde el 19/4, Librería del Fondo).

#CualquieraPuedeGooglear Clic de visitante: los australianos 5 Seconds of Summer confirman regreso a la Argentina, para tocar el 20/7 en el Luna Park. Clic y cover me: sale tributo argentino a INXS con New Sensation, el 15/4 en La Trastienda. Clic en pantalla: el género narcos suma personajes chinos y estadounidenses con los documentales El capo más grande de Asia: Tse Chi Lop y La reina de la anfetamina; desde el 14/4, por Discovery.

#Festivalipsis El Festival Nuevo Día reunirá a Las Ligas Menores, Buenos Vampiros, Dum Chica, Fin del Mundo, Revistas, El Club Audiovisual y Mujer Cebra (16/4, Vorterix); mientras que el Festival Data incluirá a Afromama, An Espil, Hugo Fattoruso, Willy Bronca y Crew Rod, entre otrxs (15/4, CC Konex). Además, el 17/4 cierra la convocatoria del festival Espacio Queer, de cine sobre diversidad sexual y género, para cortos y largometrajes argentinos. Y el festi gratuito Vivamos Cultura contará con Santiago Motorizado, Paula Maffía, Ibiza Pareo, Cálidos Extraños y Blau (15 y 16/4, anfiteatro Parque Centenario).

#Ciclodelia El ciclo Dialog regresa con su mix de performance escénica, monólogo, DJ set y jams, con participaciones de Diego Vainer, Bruno de Vincenti, Mayra Bonard, Max Donato, Kevin Sohn y Jorge Savoretti, entre otrxs (jueves de abril desde las 20, Artlab). Y el ciclo Candombe Beat reúne músicos argentinos, uruguayos y brasileños para improvisación y baile en el jardín (miércoles de abril desde las 21, Congo Bar). Por su lado, el ciclo Sesiones Clandestinos publicó la cuarta y última entrega de sus sesiones: en este caso, un set de Valen Bonetto en La Casa del Árbol.

#HayTablas Azul tiene 19 años y regresa a su pueblo después de su transición de género en Azul y la Navidad, de Lorena Romanin (viernes y sábados, CC 25 de Mayo). Un artista plástico vive una de las últimas noches de su vida entre la enfermedad, la poesía y la denuncia en Enfermo, de Manuel Guirao (jueves, Espacio Callejón). Y cuatro historias de amor y amistad vía WhatsApp, Zoom y otras redes se entrecruzan en No me llames, de Mariela Asensio (viernes, Teatro del Pueblo).



