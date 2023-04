Vuelve el BAFICI, y con ello el acecho de esa acompañante que vive en cada uno sin pagar expensas: la ansiedad. Porque entre la concentración de la oferta, el tentador y peligroso camino del hype, las inevitables que nunca fallan y la igual de inevitable caída del sitio para comprar entradas, el baile es frenético. Pero se lo aplica con la ilusión de recuperar el ritmo con elecciones acertadas y porque hace rato que al cine le hacen falta más (muchas más) escenas de baile. Esta es entonces una selección de once películas que parecen ofrecer tal recompensa. Que comiencen los juegos del hambre coreográfico.

► Las demás - Chile

Alexandra Hyland debuta con una película sobre el derrotero para realizarse un aborto en Chile, donde aún es ilegal. A contramano de títulos como Never rarely sometimes always, Invisible o la rumana 4 meses, 3 semanas, 2 días, Las demás corre con un tono de comedia sin descuidar la denuncia necesaria en un país agónico de derechos. Punk y electropop musicalizan el intrincado camino de Rafaela y Gabriela persiguiendo la libertad a decidir sobre sus cuerpos.

Funciones: Jueves 20 de abril, 19hs, Cine Cosmos UBA Sala 1 / Viernes 21 de abril, 14.05hs, Cine Cosmos UBA Sala 1 / Domingo 23 de abril, 21.35hs, El Cultural San Martín Sala 2.

► Notas sobre un verano - España

Después de Estos días y Entrialgo, el asturiano Diego Llorente estrena su tercera película. La premisa es simple: la protagonista vuelve a su ciudad natal y entre el descanso y las visitas familiares se cuela el inevitable encuentro con un vínculo del pasado. Marta ya tachó los ítems supuestamente adultos: está instalada en Madrid con su nueva pareja. Pero algo en ese viaje le hará dudar de las decisiones tomadas. Entre llamadas telefónicas, familia y fiesta, el personaje deberá enfrentarse con sus conflictos.

Funciones: Miércoles 26 de abril, 19.05hs, Cine Cosmos UBA Sala 1 / Jueves 27 de abril, 17hs, Cine Cosmos UBA Sala 1 / Sábado 29 de abril, 15.30hs, Cine Multiplex Monumental Lavalle Sala 4.

► I like movies - Canadá

¿Qué más indie que una coming of age sobre un adolescente que empieza a trabajar en un videoclub a principios del 2000? A Lawrence Kweller le gusta el cine. Y mucho más que eso. Una obsesión que no calma ni con los diez alquileres gratis por semana a los que como empleado puede acceder. Lawrence sueña con estudiar en Nueva York, con Todd Solondz, con la magia del cine. Mientras discute con su jefa y su mamá, sin desajustar el listón de fan de Shrek. Porque sí, eso es también cine. Dirige Chandler Levack.

Funciones: Domingo 23 de abril, 18.40hs, Cine Cosmos UBA Sala 1 / Martes 25 de abril , 18.10hs, El Cultural San Martín Sala 2 / Miércoles 26 de abril, 21.05hs, El Cultural San Martín Sala 2.

► La mala familia - Francia, España

Nacho A. Villar y Luis Rojo son parte del colectivo audiovisual BRBR, con sede en Madrid y Londres. El equipo trabaja en publicidad y videoclips, responsables de El encuentro, de Alizzz y Amaia, para citar un ejemplo. Poco registro de ese romance se replica en La mala familia. A medio camino entre el documental y la ficción generada con actores amateurs, la película nos introduce en las vidas de un grupo de jóvenes y la para nada noble realidad de ser un inmigrante latinoamericano viviendo en Europa. Amistades masculinas, historias de supervivencia y una única certeza: la del vínculo elegido.

Funciones: Jueves 20 de abril, 21.20hs, El Cultural San Martín Sala 1 / Viernes 21 de abril, 13hs, El Cultural San Martín Sala 1 / Domingo 23 de abril, 16.05hs, Cine Cosmos UBA Sala 1.

► How to save a dead friend - Suecia, Noruega, Francia, Alemania

Dentro de la competencia oficial "Vanguardia y género", llega el film de la directora rusa Marusya Syroechkovskaya, el tercer largometraje pero primer documental suyo. La peli se enmarca entre 2000 y 2010, década que coincide con la transición de la adolescencia a la adultez de Marusya y su enamoramiento con Kimi, un chico que, según su mirada de conquista, es igual a Kurt Cobain. Un tatuaje de Underworld, las canciones de Joy Division y un Moscú prendido fuego terminan de ubicar el andamio del archivo narrativo que no tendrá piedad en su desarrollo. No es casualidad que la línea que introduce la historia diga: “Hay quienes creen que Rusia es solo para los rusos, pero todos saben que Rusia es para los deprimidos”.

Funciones: Miércoles 26 de abril, 21.45hs,Cine Cosmos UBA Sala 1 / Jueves 27 de abril, 14.30hs, Cine Lorca Sala 2 / Sábado 29 de abril, 22.50hs, Cine Lorca Sala 2.

► Llamen a Joe - Argentina

Hernán Siseles es músico, escribió en medios como Rolling Stone, Inrockuptibles y Haciendo Cine. Actualmente conduce el podcast Euforia, la vida en conciertos y está detrás del newsletter Pulso, una suerte de guía de recitales que suceden en Buenos Aires. Su curiosidad sobre la música y lo que la rodea parece no tener límites, de acuerdo con el estreno de su ópera prima. La película muestra la historia de Joe Stefanolo. Cuando el rock era algo mucho más representativo que un simple género, cuando la transgresión implicaba un riesgo y las convicciones se pagaban caras, este abogado estuvo allí para todos. Desde los restos de porro en la casa de Fito (que luego citaría en “Ciudad de pobres corazones”) hasta la propuesta lírica cannábica de Calamaro, pasando por los bailes de Luca y Charly. Con todos ellos, Stefanolo se puso los casos al hombro e intercambió argumentos con dinosaurios casposos.

Funciones: Jueves 20 de abril, 22.55hs, Cine Multiplex Monumental Lavalle Sala 1 / Miércoles 26 de abril, 16hs, Museo del Cine (Gratis) / Jueves 27 de abril, 19.30hs, Anfiteatro Parque Centenario (Gratis) / Domingo 30 de abril, 21.35hs, El Cultural San Martín Sala 1.

► Scab Vendor - Brasil

Se podría decir que Bukowski fue su mentor y quien lo animó a irse a dedo desde Los Ángeles a Río de Janeiro en los ‘70, que sus memorias (Jonathan Shaw: confesiones de un artista del tatuaje) llevan en su cubierta una ilustración del artista Robert Crumb. Que cuando abrió su primer estudio en 1993, los primeros clientes fueron sus amigos Johnny Depp, Jim Jarmusch e Iggy Pop. Que su novela Narcisa: nuestra señora de las cenizas, editada en 2008, fue comparada con los estilos de Jack Kerouac o William Burroughs. Pero el argumento tentador del documental trasciende el namedropping. Porque Shaw se crió en un ambiente de vicios, heredó el alcoholismo de su madre y estuvo al borde de morir de una sobredosis de heroína en sus veintipocos. En algún momento del descenso, la aguja terminó picando otras pieles y entre calaveras y diablitos, encontró un atajo de luz. Este outsider encarna la historia de la cultura underground norteamericana, uno de los tantos motivos que lo convierte en un personaje fascinante de conocer, ese que logró fascinar a sus directores: Mariana Thome y Lucas Barros.

Funciones: Viernes 21 de abril, 21.05hs, El Cultural San Martín Sala 2 / Sábado 22 de abril, 14.15hs, El Cultural San Martín Sala 2 / Lunes 24 de abril, 14.30hs, Cine Lorca Sala 2.

► El fantástico caso del Golem - España

Juan es testigo de cómo el cuerpo de su amigo cae al vacío y estalla contra un coche. Mientras intenta digerir la indiferencia de la gente que pasa, toma el rol de encargarse de resolver el misterio. Juan González y Fernando Martínez integran Burnin’ Percebes, el nombre que le pusieron a su dúo creativo, como una alternativa a lo poco memorable de sus apellidos. Pero las dosis de absurdo, comedia y ciencia ficción que hay en toda su obra (las anteriores Ikea 2 o La reina de los lagartos) demuestran que la memoria se hubiese encargado de todas maneras de tener a la pareja presente a la hora de armar grillas. Ubicados en una categoría denominada “posthumor”, la dupla parece no temerle al ridículo y se enchastra sobre ella con regocijo. Plus para los stans de Paquita Salas: su protagonista es el mismísimo Brays Efe.

Funciones: Jueves 20 de abril, 20.45hs, Cine Multiplex Monumental Lavalle Sala 1 / Viernes 21 de abril, 00.15hs, Arthaus / Domingo 30 de abril, 18.35hs, Cine Lorca Sala 1.

► If yes, okay - Países Bajos

“Ella tiene 15. En un mundo donde no existe la pobreza, mira su vida como una obra de teatro”. Esa es la premisa del nuevo delirio cinematográfico de Dick Verdult, más conocido como el insuperable alias Dick, el Demasiado. Director de cine, artista visual, autor, creador de la llamada cumbia lunática, todas etiquetas que le caben a esta figura. Enamorado de la esquizofrenia argentina (vivió en Acassuso de los 6 hasta los 12 años), Verdult estuvo presente en el BAFICI de 2017 para presentar el documental sobre su vida: Dick Verdult: It Is True But Not Here. Pero esta vez es él quien comanda la cámara y lo hace sin escatimar recursos. Y no los económicos (que tampoco son pocos) sino creativos. Puestas en escena extravagantes, conflictos familiares y su sello propio: esa música proveniente de otro planeta. Meta cumbia y porquería.

Funciones: Viernes 21 de abril, 22.30hs, Cine Multiplex Monumental Lavalle Sala 1 / Miércoles 26 de abril, 22.35hs, Cine Lorca Sala 2 / Sábado 29 de abril, 13.30hs, Cine Cosmos UBA Sala 1.

► 27 - Hong Kong

Después de debutar en la anterior edición del Festival con Shelter, Erica Kwok Chung Yee vuelve con 27, una apuesta sobre el famoso club necrológico formado por aquellos que no llegaron a vivir más allá de esa edad. La edad que están a punto de cumplir los protagonistas (y la que tiene la directora). Yumi y su amigo pasan los días en una disquería. El trabajo aporta el contexto sonoro permanente en un debate entre la leyenda, los ídolos y una búsqueda introspectiva.

Funciones: Martes 25 de abril, 21.20hs, El Cultural San Martín Sala 2 / Jueves 27 de abril, 20.30hs, Cine Lorca Sala 2 / Sábado 29 de abril, 18hs, Sala Leopoldo Lugones.

► Into my name - Italia

Basada en el podcast homónimo, el documental acompaña a Nico, Raffa, Andrea y Leo en sus transiciones en diferentes momentos en sus vidas. En mi nombre registra años de recuerdos y cuestionamientos propios frente a la construcción de un mundo históricamente binario. Los protagonistas remarcan el valor de la historia personal y sus experiencias, porque “la transición de género es uno de los mayores actos subversivos no violentos”. Cuenta con la producción de Elliot Page y dirige Nicolò Bassetti.

Funciones: Lunes 24 de abril, 18hs, El Cultural San Martín Sala 2 / Miércoles 26 de abril, 13.30hs, Cine Cosmos UBA Sala 1 / Viernes 28 de abril, 20hs, Cine Lorca Sala 2.





