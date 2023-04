Desde hace un tiempo, una buena parte de los esfuerzos de la Provincia de Buenos Aires volcó su accionar hacia las políticas ambientales. Partiendo de la creación del Ministerio de Ambiente durante la actual gestión, el gobierno bonaerense impulsa día a día una serie de medidas que tienen como objetivo "cambiar de raíz la problemática ambiental que se vivencia". En esta ocasión, la cartera ambiental actualizó el listado de residuos tóxicos que no pueden ingresar dentro del territorio provincial.



Si bien la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prohíbe el ingreso de los desechos que se posicionan como peligrosos para el medioambiente, el Ministerio de Ambiente conducido por Daniela Vilar lo reglamentó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. En el artículo 2° de la norma, se estableció que se considerarán tóxicas "aquellas sustancias comprendidas que presenten la característica 9 H12 Ecotóxicos".

¿Qué son los residuos ecotóxicos?

La resolución especifica como ecotóxicas a aquellas sustancias o desechos que, de liberarse -ya sea de inmediato o de manera retardada- implican efectos adversos y variados daños en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o a los efectos tóxicos en los sistemas bióticos, según la clasificación Clase de las Naciones Unidas, tal como indicó el segundo artículo del Boletín.

Además, esta reglamentación incluye a "las cenizas que genere el tratamiento de residuos ecotóxicos y a los barros desecados resultantes de procesos industriales o de plantas de tratamiento de efluentes líquidos". Esto implica que, aquellas cenizas que se produzcan a través del tratamiento de residuos cuyas características estén estipuladas como ecotóxicas, o se encuentren confinadas, contenidas e inmovilizadas bajo cualquier sistema, quedarán comprendidas dentro de la reciente resolución.

Con las universidades nacionales y los organismos científicos públicos como encargados de analizar la ecotoxicidad, los residuos que deberán ser analizados antes de ingresar en territorio bonaerense son los desechos de la producción y preparación de productos farmacéuticos y los desechos de medicamentos para la salud humana y animal. Además, estarán bajo control los desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios, es decir: desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.

A su vez, estarán incluídos los desechos de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos, los residuos que contengan cianuro como resultado del tratamiento térmico y las operaciones de temple y los restos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados. También serán controladas las mezclas y emulsiones de desecho de aceites o hidrocarburos y agua.

La enumeración continúa con aquellas sustancias y artículos residuales que contengan bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). Estos serían: residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico, desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices y desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.

La resolución impulsada por el Ministerio de Ambiente también inculyó a las sustancias químicas de desecho que no estén identificadas o que sean nuevas y provengan de la investigación y el el desarrollo o de "las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan". Esto implica a los desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente, residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos y desechos provenientes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.

Esta reglamentación también contempla a los residuos de las operaciones de eliminación de desechos industriales y los desechos que se constituyan a partir de materiales y compuestos como metales carbonilos, berilio, cromo hexavalente, cobre, zinc, arsénico, selenio, cadmio, antimonio, telurio, mercurio, talio y plomo. Con la exclusión de fluoruro cálcico, entran en la nómina los compuestos inorgánicos de flúor.

Ambiente en tu barrio

Otras de las novedades en materia ambiental está referida a la creación del Programa Ambiente en tu Barrio, una política cuyo objetivo se centra en acercarle a los habitantes bonaerenses la información referida a las diversas temáticas ambientales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en más de una ocasión habló de fomentar el "Ambientalismo popular"

"Será el medio para reconocer, respetar y promover los derechos de nuestros habitantes, a través de la creación de un plan de acción para la difusión, enseñanza y concientización de las problemáticas ambientales en nuestra provincia, como así también, para tomar conocimiento sobre la existencia de las instituciones del Estado que trabajan para la creación de políticas públicas, en el marco de estos programas, garantizando el bienestar de la población y del ambiente", señalaron desde la cartera conducida por Vilar.

Dentro de los objetivos generales de Ambiente en tu Barrio se encumbra la "presencialidad". Es decir, que el vecino y la vecina de la provincia de Buenos Aires pueda palpar la presencia del Ministerio de Ambiente en cada accionar, vinculando así la gestión provincial junto con la capacidad de acercar a los habitantes a las diversas áreas de trabajo: residuos en origen y su relación directa con el desarrollo productivo de las cooperativas, la realización de compostaje y posterior huertas agroecológicas vinculadas con la soberanía alimentaria y la incorporación de plantas nativas de la provincia y el necesario cuidado de los ecosistemas.

Ambiente en tu Barrio apela al fortalecimiento de áreas protegidas como bosques nativos propios del territorio y la implementación de las acciones climáticas necesarias para alcanzar las metas de mitigación y adaptación. Según señalaron desde la cartera ambiental, la idea del programa es "difundir de forma pedagógica, didáctica y con el mayor alcance posible los conocimientos propuestos en el objetivo general".

A su vez, la política contemplada en el Boletín Oficial, busca generar equipos de trabajo que permitan fortalecer el despliegue territorial, consolidando el vínculo entre los diferentes niveles y unidades dentro del Ministerio de Ambiente. Debido a la amplitud del territorio bonaerense, otro de los objetivos de Ambiente en tu Barrio es establecer relación dentro de las diferentes regiones de la Provincia, tanto con los municipios como con las organizaciones locales y las instituciones de la sociedad civil.

Los ejes estratégicos que implementará el programa comienzan con la intervención dentro del territorio. A través de la instalación de dispositivos territoriales de difusión, el Ministerio de Ambiente desarrollará actividades de diversos contenidos. Luego se crearán equipos fijos en cada región, que desarrollarán sus actividades en diferentes localidades de la Provincia, asegurando la presencia simultánea y continua de la política ambiental.

Esos equipos buscarán ampliar el programa al articular con distintos organismos públicos y privados y junto a las entidades de bien público, con el fin de llevar Ambiente en tu Barrio a clubes, sociedades de fomento, teatros y demás, realizando diversos talleres abocados a la temática.

¿Cómo funcionará?

En cuanto a los actores vinculados y su participación, las diversas áreas del Ministerio de Ambiente encargadas de ejecutar las actividades del Programa Ambiente en tu Barrio, fueron instruidas sobre cómo proceder. La Subsecretaría de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, acompañada de las Direcciones de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Bienes Comunes, de Educación y Participación Ambiental y de Transición Ecológica, cumplirá su función ligada al desarrollo del contenido del programa y aportará a los expertos que integren el mismo.

En el caso de la Dirección de Educación y Participación Ambiental, además, será la responsable de brindar la información de manera pedagógica. A su vez, la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente, con sus direcciones de Planificación e Innovación, de Residuos Sólidos Urbanos y de Economía Circular, tendrán como objetivo desarrollar el contenido de la política impulsada y, a su vez, también aportarán a los profesionales.

Esto ocurrirá de igual manera para la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y sus direcciones de Control y Fiscalización, de Residuos Especiales y Patogénicos y de Evaluación de Impacto Ambiental. Mientras tanto, la Dirección General de Administración del Ministerio de Ambiente, se encargará de la logística general, tanto de los vehículos que trasladan a los profesionales que formarán parte del dispositivo, como los insumos y la gestión de los mismos.

La Unidad de Coordinación Municipal y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Ambiente, estará a cargo de la coordinación de la agenda y la participación del programa en los distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires. A los actores mencionados se le sumará la Coordinación de los Consejos Regionales del Ministerio de Ambiente, la cual estará encargada de generar la articulación con las regiones de la Provincia, principalmente en términos de logística y agenda. A su vez, todos ellos serán conectados con los distintos organismos públicos, privados y entidades de bien público "con el objetivo de propiciar el acercamiento del Programa a instituciones de la sociedad civil", según señalaron.