En una convocatoria de más de 150 personas que se reunieron este viernes a la mañana frente a los Tribunales porteños, a un mes del femicidio de María Isabel Speratti Aquino, asesinada por su expareja, Gabriel Núñez, la hermana de Aquino responsabilizó también a la justicia porque "gracias a lo que le regalaron jueces y fiscales al femicida Núñez, su accionar ya no quedó en intento, se materializo con la muerte evitable de mi hermana y, ahora, este mundo es un lugar peor".



"Fueron María y sus hijos los que pasaron meses encerrados, con miedo, con perimetral y botón antipánico, y ¿de qué sirven? En el mundo del revés, los asesinos caminan libres y las victimas deben esconderse, refugiarse, rogando no morir, porque así lo deciden los insensibles de siempre, jueces y fiscales", expresó Sofía Speratti Aquino, hermana de María, durante la concentración frente a los Tribunales.



Y continuó con su testimonio contundente frente a más de 150 personas que se convocaron cerca de las 10.30 de esta mañana frente a los Tribunales de Justicia: "Porque para ocupar esos cargos, no se les exige empatía en sus títulos, tan grande es la falta de empatía que hasta intentaron revincular a los chicos (los dos hijos de María) con el que, en ese entonces, intentó matar a su mamá".



"Gracias a lo que le regalaron jueces y fiscales a Gabriel Alejandro Núñez, su femicida, su accionar ya no quedó en intento, se materializó la injusticia con la muerte evitable de mi hermana, y ahora, este mundo es un lugar peor", sentenció Sofía.



Y agregó: "Esta injusticia (que le hicieron a María) no fue acto de uno solo. A María la mató Gabriel Alejandro Núñez, quiero que todo el mundo retenga ese nombre, porque siempre se habla de la víctima y muy poco del femicida".



Sobre María, Sofía contó que "se cansó de declarar en la Fiscalía que la carátula de 'lesiones leves', que le pusieron a su causa, no la representaba, porque no reflejaba la verdad de lo ocurrido; hasta el día previo a su muerte, estuvo batallando, no la escucharon, o mejor dicho, no quisieron escucharla, no le creyeron, incluso con las marcas de ahorcamiento en el cuello ni con el testimonio de los hijos que contaron lo que pasó".



Tal como ella misma dejó registrado en los audios que se hicieron escuchar en la convocatoria, en los últimos dos años y medio, María Isabel fue a la Fiscalía 1 de Cañuelas, al Juzgado de Paz, al Juzgado de Garantías 8 y a la Policía, para denunciar que era violentada por Núñez y que había intentado matarla en julio de 2021, hecho que evitó uno de sus hijos.



Finalmente, el 16 de marzo último, Núñez la mató a balazos en la puerta de su casa en Cañuelas, cuando ella salía con los chicos para llevarlos al colegio.



En los audios María relató una y otra vez los pedidos de auxilio y denuncias que realizó hasta incluso hablar con el juez a cargo, en una charla de la Municipalidad, donde contaba que ella no podía costear un abogado y decía que no se sentía representada por un fiscal que se negaba a cambiar la carátula de su causa de "lesiones leves" a "tentativa de femicidio agravada por el vínculo".



Tras pedir un minuto de silencio, se les cedió la palabra a Fernanda Tarica, directora de Shalom Bait, donde la joven asistía y estaba contenida; a la psicóloga del grupo de esa organización, Denis Alcoba, y a Paula Sabajanes, quien expuso las exigencias urgentes para "que dejen de matarnos".



La contundencia y el desasosiego que dejaron las palabras de la hermana de María resumieron esa injusticia y la acuciante necesidad de reformular el sistema judicial cuyo accionar resulta cómplice de los femicidas y violentos.



Acompañando las exigencias leídas, la hermana de María sostuvo que "lo que tiene que cambiar es el sistema judicial, el femicidio de María lo deja en evidencia, pero no puedo dejar de pensar que aunque ella era especial, no fue la única, ni la primera, ni la última".



"En Argentina, muere aproximadamente una mujer por día y en gran medida es por la ineficacia de la justicia. Pero hay algo más: ¿qué pasa con nosotros que perdemos a una mujer por día y seguimos como si nada?", reflexionó, y agregó que "casi siempre somos asesinadas por nuestras parejas o ex parejas, porque está instalada la idea de que somos inferiores, cosas, explotables, violables, asesinables y nos toman como de su propiedad, y cuando decimos basta, no lo toleran".



La convocatoria contó con más de 150 adhesiones para la concentración de este viernes, de Amnistía Internacional (AI); Actrices Argentinas, Shalom Bait, Abogadas Feministas de Argentina (Abofem), la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina; Usina de Justicia; Ni Una Menos; el colectivo Yo sí te creo; la Campaña Contra la Prescripción de los Delitos de Violencia Sexual, Latfem y de periodistas, psiquiatras, psicólogas, docentes, además de profesionales y representantes de proyectos culturales y sociales.



En tanto Adela, integrante de la comisión Justicia por María, aseguró a Télam que "de momento no hay ninguna declaración de parte del juzgado de Cañuelas", que dé muestras de un avance en la causa.



Así, tanto Adela como las compañeras presentes ratificaron, que con los audios de WhatsApp de María, solicitaron que "haya responsabilidades en el Poder Judicial de Cañuelas".



"Tenemos que perder la ilusión del caso aislado, esto no lo es, algo estamos haciendo mal, del 100% de las denuncias, casi el 40% termina en feminicidio, es una cifra altísima. Habría que declarar emergencia nacional en materia de feminicidio", dijo.



Las compañeras presentes leyeron el listado de exigencias urgentes tales como pedir por la protección para los hijos de María y sus hermanas, juicio y castigo al femicida Gabriel Alejandro Núñez, sanción y remoción a los responsables judiciales que desprotegieron a María y a sus hijos: Martín Miguel Rizzo, del Juzgado de Garantías N° 8 de La Plata; Lisandro Damián Damonte, extitular de la UFIJ Cañuelas N°1; Javier Berlingieri, nuevo titular de la Fiscalía Nº 1 de Cañuelas; Inés del Valle Rivarola, Juzgado de Paz de Cañuelas".



Y reforzaron el reclamo de pedir "reparación económica del Estado a la familia, el cese de la impunidad judicial en casos de violencia de género, pronunciamiento y compromiso del Ejecutivo y de Organismos y funcionarios y funcionarias del Estado en la difusión y acciones concretas de esta causa".



"Otra vez reclamamos por una policía y una justicia con perspectiva de género y DDHH que no minimicen la voz de las víctimas, así como una adecuada evaluación del riesgo; que no reproduzca estereotipos nocivos de género y que esté capacitada en materia de violencia de género", expresó en respaldo AI a través de su cuenta de Twitter.