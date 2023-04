Central volvió ayer a las prácticas y Miguel Russo presta atención en la recuperación de los jugadores para visitar el lunes en Tucumán a Atlético. El mayor problema que tiene el entrenador está en la recuperación de Facundo Mallo, quien sufrió una herida cortante en la pierna derecha y la evolución de la cicatrización de la sutura definirá su permanencia en el equipo. El plantel vuela mañana a Tucumán desde Aeroparque.

Mallo sufrió el miércoles ante Independiente una herida cortante en la rodilla derecha que debió ser suturada. Si bien no le impide jugar, el defensor uruguayo será titular el lunes a las 21.30 ante los tucumanos si tiene buen progreso la cicatrización del corte. Caso contrario no podrá participar y deberá ser reemplazado. El parte médico es alentador y por eso el jugador realizará trabajos físicos hoy y mañana de menor exigencia a fin propiciar su recuperación.

Es que Russo quiere visitar a Atlétíco con la misma formación que venció a Huracán en Buenos Aires y empató el clásico en el Coloso del Parque. Es decir que para el lunes lo ideal para Russo será la vuelta a la defensa de Juan Cruz Komar, para parar línea de cinco atrás, por Lautaro Giaccone. Y para eso también será necesario la recuperación física de Jaminton Campaz y Alejo Veliz, quienes terminaron extenuados el partido ante el Rojo de Avellaneda.

Por otra parte Francis Mac Allister se sumó a los trabajos junto a sus compañeros esta semana al superar un esguince de rodilla. El ex Argentinos tiene el alta médica pero todavía no encontró su mejor condición física por lo cual no será considerado para volver a la alineación pasado mañana, al menos como titular. Russo define mañana si Mac Allister viaja a Tucumán para formar parte del banco de suplentes. El equipo hace fútbol esta tarde y mañana por la mañana se traslada a Buenos Aires para abordar un vuelo en Aeroparque que los llevará a Tucumán.

Por otra parte, ayer los socios de Central agotaron la ubicaciones en las tribunas generales para el partido con Boca que se jugará el domingo 23 a las 15.30 en el Gigante e Arroyito. Como ocurrió en los otros partidos, en menos de diez horas el sistema registró las 22 mil reservas disponibles en las populares. La semana próxima se ofrecerán plateas socios y no socios para el juego con el xeneize.