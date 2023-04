Bizarrap se unió con la plataforma de activos digitales y experiencias de criptoarte Enigma.art y lanzó "BizarrApp", una aplicación para celulares en la que sus fanáticos podrán coleccionar hasta 350 tarjetas con diseños especiales que repasan la carrera musical del productor argentino, desde la Music Session 1 hasta la 52. Además, la app cuenta con juegos con los que se pueden ganar premios y beneficios exclusivos, como merchandising oficial, entradas para sus shows, y mucho más.



La plataforma invita al usuario a participar del Bizarrap Social Club, una comunidad dentro del "Mundo Bizarrap" en la que los usuarios tienen la posibilidad de jugar a través de "Sagas" vinculadas con cada uno de sus lanzamientos, y superar distintos niveles de dificultad. Por cada etapa conquistada, el jugador recibe diferentes premios y "cards" referentes a todas las canciones de su repertorio.

Las cards que se encuentran dentro de la aplicación móvil son como imágenes o figuritas de un álbum que representan a todas las Sessions y todos los artistas con los que el productor colaboró hasta el momento. Estas tarjetas son coleccionables y se pueden intercambiar con otros usuarios, mientras sean del mismo nivel de dificultad.



"Hace unos dos años hice el anuncio de la 'Sessión' de Eladio Carrión, con álbum de figuritas en el cual estaban todas las 'Sessions'. La gente me empezó a pedir que las hiciera de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Pero cuando empecé a conocer a Globant y Enigma, hace un año y medio, surgió la idea de hacer de nuevo el álbum en formato digital", afirmó Bizarrap en diálogo con Martín Migoya, CEO de la compañía de ingeniería de software Globant.



La App se puede descargar de manera gratuita para celulares con sistemas operativos Android e iOS en sus respectivas tiendas virtuales. Los seguidores del músico de 24 años podrán seguir las novedades del Bizarrap Social Club ingresando en la página web o en las redes sociales de la aplicación, como Twitter, Instagram y Discord.

BZRP se encuentra en uno de los momentos más álgidos de su joven carrera. Tras haberse lucido en el escenario del Lollapalooza 2023 como invitado del gran productor y DJ estadounidense Skrillex, este 20, 21 y 22 de abril llegará el turno de presentarse en el Hipódromo de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, tres shows por los cuales agotó todas las entradas en tiempo récord.

La fecha del 21 de abril será transmitida además en vivo y para toda la región a través de la señal DirecTV y de su plataforma de streaming DGO, con una previa que podrá verse a partir de las 18.



La emisión también incluirá una entrevista inédita con el artista que triunfa en el mundo y que viene de lanzar la "Session #54" con el puertorriqueño Arcángel, luego de ser invitado por Jimmy Fallon al popular "late night" estadounidense "The Tonight Show", donde se presentó junto a Shakira.

Cómo jugar en la BizarrApp

Dentro de la applicación el usuario se encontrará con una "Card diaria" gratuita, pero para ganarla, debe responder correctamente una trivia y completar un minijuego con al menos 75% de aciertos.

Bizarrap Social Club tiene 4 niveles, y cada uno brinda acceso a diferentes premios y experiencias. Ademñas, al ingresar en el Discord podrán participar por más recompensas: "Cards y Packs gratis, accesos a backstage y pruebas de sonido, entradas VIPs, merch exclusivo y firmado, ser parte de streams exclusivos junto a algunos de los Streamers más famosos, un viaje todo incluído a cualquier parte del mundo para ver un show del Biza y muchos premios más", aclaran en la página web.