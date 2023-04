Juntos por el Cambio (JxC) encierra enormes enigmas. A tal punto, que buena parte de los consultores en campañas electorales, tienen más interrogantes que respuestas. En principio, a la mayoría de los encuestadores les parece que no habrá ruptura, pese a las enormes diferencias que mantienen. Algunos dicen que no hay tiempo para que rompan. Los consultores coinciden en que hay dos grandes bloques, Horacio Rodríguez Larreta-Coalición Cívica, por un lado, y Mauricio Macri-Patricia Bullrich-María Eugenia Vidal por el otro. Un diagnóstico es que Bullrich aventaja a Larreta, pero que éste último podría imponerse porque parte de los votos de Bullrich se van a Javier Milei. En cualquier caso, los encuestadores son cautelosos: no arriesgan quién va a ganar. Y lo mismo ocurre con la elección en CABA. Piensan que Jorge Macri está algo por arriba, pero que Martín Lousteau tiene muchas chances con el formato de elecciones concurrentes, o sea el mismo día, pero por separado, sin listas sábanas.

Página/12 le pidió opinión a ocho encuestadores conocidos sobre la perspectiva de Juntos por el Cambio.

¿Puede romperse Juntos por el Cambio?

Alfredo Serrano Mansilla, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), fue por el lado casi práctico. “Yo creo que no hay tiempo para que se rompa JxC. El que rompe tiene una dificultad: instalar otra marca en tan poco tiempo es difícil y eso desincentiva la posibilidad de ruptura”.

Raúl Timerman, de Grupo de Opinión Pública, sí ve alguna chance de ruptura. “En el caso de que Milei llegue a algún acuerdo con Bullrich, yo creo que Larreta abandona el espacio y llama a conformar una nueva alianza con el peronismo no-kirchnerista. Pienso en el Frente Renovador, por ejemplo. Estarían todas las posibilidades abiertas. Por un lado, Milei-Bullrich-Macri; por otro lado, el kirchnerismo, aunque no sé qué haría Scioli, y por otro lado la corriente de Larreta, en PASO con el peronismo no-kirchnerista”.

Para Roberto Bacman, del Centro de Estudios de Opinión Pública, “la guerra estaba declarada y la interna estalló. La mayor parte de los dirigentes del PRO se fueron alineando con el fundador del espacio. Las diferencias comenzaron a ventilarse a cielo abierto y eso es demasiado peligroso. Sin embargo, la sangre aún no llegó al río: la cuerda se tensa, pero, al menos hasta el momento, parece que no se rompe. ¿Es posible cierto riesgo de quiebre? Siempre tal posibilidad está presente, más cuando de poder y dinero se trata. Por el momento, todo parece indicar que aún no existen aires de ruptura”.

Para Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, no hay tanto peligro de ruptura, sino más bien de fuga de votos de quienes pierdan la interna. “Está claro que hay una fuerte discusión interna. Esto obliga a la dirigencia de este espacio a tratar de buscar formas de administrar la competencia en las PASO e incluso fórmulas de salida para quienes salgan derrotados. Por ahora, no parecen haberlas encontrado. De continuar así, más que pensar en hipótesis de ruptura, habrá que ponerse a pensar en cómo pueden fugarse los votantes de uno u otro candidato una vez pasada la disputa interna”.

Federico Aurelio de Aresco es categórico: no ve chances de fractura. “Considero que las diferencias de los dirigentes no van a llevar a la ruptura del espacio porque es un escenario donde pierden todos. Las diferencias electorales hoy entre los principales espacios no deja margen a la fragmentación dado que el espacio que se fragmente, no clasifica al ballotage”.

La misma mirada tiene Santiago Giorgetta, de Proyección: “a pesar de la feroz interna, pensar en la posibilidad de una ruptura en Juntos parece imposible. Es que los libertarios amenazan muy fuerte la posibilidad de crecimiento de Juntos y una ruptura dejaría muy debilitada a todas las partes”.

Y, finalmente, Marina Acosta de Analogías, tampoco ve rupturas en el horizonte. “Hay una disputa normal por el liderazgo al interior del espacio que comparten. Nos parece una alianza estable, con tensiones propias de una coalición por lo que, con lo que hoy se observa, no creemos que pueda romperse. JxC está resolviendo su interna con las herramientas institucionales que dispone.

¿Quién va a ganar las PASO?

Los consultores son muy cautos. Mucho más de lo habitual. No parecen tener una definición de quién es favorito, si el bloque Larreta-UCR-Coalición Cívica o el de Mauricio Macri- Bullrich-Vidal.

Facundo Nejamkis: “No está aún claro qué representa cada bloque en términos electorales. Una hipótesis posible es que hoy los votantes de JxC sean más moderados de lo que suponemos dado que aquellos en búsqueda de opciones más radicalizadas tienen en Milei una propuesta auténtica y atractiva. De ser así, es probable que el bloque moderado se imponga en las PASO”.

Serrano Mansilla: "Están definidos los dos grandes bloques. Al día de hoy, el votante más tradicional tiende a Bullrich. Sin embargo, el gesto de Larreta de emanciparse de Macri lo fortalece. Creo que hay un electorado de centro-derecha que puede encontrar en Larreta una alternativa. Sí es cierto que hay un votante de ultraderecha que tendrá que dirimir si vota a Milei o a Bullrich".

Federico Aurelio: “No está todavía del todo claro que los bloques se conformen así. Va a ser decisivo. El voto de Milei tiene semejanzas con el de Bullrich. La decisión que tome el electorado a favor de uno u otro puede generar un trasvase electoral entre ambos espacios políticos”.

Timerman: “Habrá unas PASO muy particulares entre Bullrich y Larreta. Hoy la situación es que Bullrich está adelante en las PASO, pero Larreta tiene recursos que Bullrich no tiene. Son tan claras las diferencias entre ellos, por lo que no es fácil mantener esa coalición funcionando, siendo que el que pierde queda afuera totalmente. Es raro. Por eso no pienso que pueda sobrevivir la alianza hasta el final".

Artemio López: “En las PASO nacionales las chances de Bullrich han crecido tras la decisión de Macri. Después, yo creo que los dirigentes de JxC se alinearán detrás del que gane. Hoy por hoy, todas son todavía hipótesis, una especie de mesa de arena, porque no está claro qué va a pasar con el electorado”.

Marina Acosta, Analogías: Hay una afinidad entre Milei y Bullrich por los gestos públicos que han tenido entre ellos. El desempeño de Milei tiende a comprimir (aunque no de manera absoluta) al voto de Bullrich. Si bien vemos a Bullrich más competitiva dentro del espacio de Juntos, esa tensión con la propuesta de Milei opera hoy como un límite a su crecimiento”.

Giorgetta: “El voto Milei viene en franco crecimiento en cualquier lugar donde se lo mida, si bien tiene una mayor cercanía con el bloque del ala dura Macri-Bullrich-Vidal sus votantes estarían dispuestos a acompañar fielmente al candidato libertario. Mientras que el bloque Larreta-UCR-Carrió aprovechará esta división del votante extremo y apostará a captar a los votantes racionales de Juntos, además de apoyarse en el aparato nacional de la UCR”.

¿Quién gana en CABA?

Timerman: “En las encuestas preguntamos por los candidatos. Es así como van a estar en la boleta electrónica. Hoy Jorge Macri está entre ocho y diez puntos por arriba de Martín Lousteau. Si no prosperan las impugnaciones en la justicia, es de pensar que Jorge Macri ganaría". Lousteau va a decir: ‘en CABA el peronismo no tiene chances, ¿ustedes los peronistas que prefieren? ¿Qué siga un Macri o yo, que fui ministro de la Producción de Felipe Solá, fui ministro de Economía de Cristina Kirchner? Invito a los peronistas a que voten en la interna de JxC, eviten que Jorge Macri gane las PASO y después en las generales voten por su propio candidato’. Exagero un poco, pero esa va a ser la postura de Lousteau”.

Giorgetta: “Por un lado, el oficialismo porteño deberá disputar una interna en la que los principales competidores se encuentran muy parejos en niveles de imagen e intención de voto y no contarán con el arrastre de las boletas nacionales. Sin dudas veremos una disputa pareja y feroz por la sucesión del distrito que vio nacer al PRO y que por primera vez se ven chances reales de que le sea arrebatado por un candidato que no es del partido. En el Frente de Todos sigue liderando el espacio Leandro Santoro como el principal referente y opositor a Larreta, que de lograr retener los votos obtenidos en el 2021 y sumando al menos 2 puntos más estaría frente a la posibilidad de ingresar al ballotage, recordando que el oficialismo en el 2021 no llegó al 50 por ciento de los votos”.

Bacman: “Al día de hoy, el final de la interna porteña está abierto, con el convencimiento que el resultado de CABA influirá en la interna a nivel nacional. Es la primera vez que existe una interna tan cruenta en el actual oficialismo porteño. El final es incierto. Lo que parece claro es que pierde fuerza la posibilidad de que el partido libertario liderado por Milei se convierta en la segunda fuerza. La nueva modalidad electoral los perjudica mucho”.

Aurelio: “A partir de la definición de que la elección en CABA se vota por separado la elección presidencial con la de jefe de gobierno, Martín Lousteau se ve beneficiado. Si él hubiera sido candidato sólo en la boleta sábana del candidato de la UCR y los candidatos a jefe de gobierno del PRO iban en las boletas presidenciales de los candidatos del PRO, que hoy tienen mejor intención de voto que los de la UCR, Lousteau quedaba en franca desventaja. No hay duda que el ganador de esa primaria será el próximo jefe de gobierno de la ciudad. La cantidad de candidatos que tenga el PRO es otro factor que incidirá en la definición de la primaria de Cambiemos”.

Artemio López: "Dos candidatos Jorge Macri y Martín Lousteau dividirán votos de un mismo proyecto, el neoliberal, que luego difícilmente se vuelquen en su totalidad detrás del candidato que gane la PASO de JxC. Se abrirán entonces grandes chances para que el más votado del FDT ingrese a ballotage pues su piso es de 25 por ciento de los votos. O sea, la lógica es que se divida el voto entre Milei y el ganador de JxC, lo que abre alguna chance al candidato del FdT".