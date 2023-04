Convulsionado por sus problemas deportivos, institucionales y económicos, Independiente asumirá de local con su nuevo DT Ricardo Zielinski el clásico de Avellaneda ante Racing Club a las 16.30 (TV: ESPN y TNT Sports), en el partido excluyente por la fecha 12 de la Liga Profesional.







El clásico viene cargado de tensiones, con la atípica situación que vivió Independiente a lo largo de la semana previa nada menos que con la renuncia del presidente Fabián Doman y la negativa del uruguayo Pablo Repetto de acceder al cargo de DT, a raíz de la debacle institucional.



Finalmente Néstor Grindetti, quien era vicepresidente primero, asumió como titular, al menos por 30 días hasta que la asamblea de socios determine quién será el reemplazante de Doman. Grindetti tomó como prioridad contratar a Zielinski, quien fue DT de Racing en 2016 y dirigirá el equipo con apenas dos entrenamientos.



Independiente es un club quebrado, con deudas enormes y un plantel escaso en figuras y calidad, que está 25° en la LPF y a dos puntos del último, Unión de Santa fe, que hoy perdería la categoría.



En la otra vereda de Avellaneda está Racing, que a partir de las contingencias de su vecino partía como favorito pese a ser visitante y porque el Rojo suma 10 fechas sin ganar. Pero el equipo de Fernando Gago, que debutó con un triunfo en la Libertadores, está lejos del buen nivel y suma dos derrotas consecutivas.



La Academia también sentirá la ausencia de dos valores fundamentales: Aníbal Moreno (desgarrado) y el colombiano Johan Carbonero (operado de la rodilla izquierda).



En el historial, entre amateurismo y profesionalismo, Independiente ejerce una clara supremacía de 84 triunfos contra 62 de Racing y 67 empates, en 213 cotejos.



Por otra parte, el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, confirmó que el operativo de seguridad para el clásico de Avellaneda en el estadio Libertadores de América contará con 700 policías, la presencia de personal del juzgado de turno y de una comisaría móvil.



El líder va a Rosario con un muletto

El puntero River Plate arriesgará este domingo esa condición cuando visite desde las 19 (TV: TNT Sports) a Newell's Old Boys con un equipo alternativo en el Parque Independencia, por la fecha 12 de la Liga Profesional.







El equipo de Martín Demichelis, que viene de golear 3-0 a Gimnasia La Plata en Núñez, lleva una serie de siete victorias consecutivas sin recibir goles en el torneo local.



Sin embargo, el DT millonario pondrá un equipo alternativo para preservar a los titulares para el encuentro del próximo miércoles, cuando reciba a Sporting Cristal de Perú, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, en cuyo debut perdió 3-1 con The Strongest en la altura de La Paz.



Enfrente se parará el exigente Newell's Old Boys, que cumple una buena campaña y ostenta un invicto de cinco partidos de local sin recibir goles, incluido el 0-0 en el clásico ante Central.



El Rojinegro recuperó su nivel de visitante cuando venció al Audax Italiano en Chile por la Copa Sudamericana y sobre todo con su victoria sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Dos en Córdoba para seguir en la pelea

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Talleres recibirá a las 21.30 (TV: TNT Sports) a San Lorenzo en un partido clave en las aspiraciones de ambos por la Liga Profesional.





Dirigido por Javier Gandolfi, Talleres de Córdoba llegará con 20 puntos tras remontar un 0-2 en Santa Fe contra Colón y llevarse una unidad importante sobre el final.



San Lorenzo,sin demasiado brillo y con el orden defensivo como principal herramienta, es el escolta de River con 23 puntos y le ganó a Boca de local durante la semana.



Los seguidores del Ciclón tendrán lugar en el Mario Kempes en una tribuna con capacidad para 11.000 espectadores, aunque no precisaron la cantidad que tendrán disponibles. El costo de las entradas será de 6.000 pesos.



"Siempre es importante tener el respaldo del público. Aparte es un estadio hermoso en el que vamos a jugar. Va a haber un gran marco del público y contar con el apoyo de la gente de San Lorenzo siempre tiene un valor adicional", declaró el DT Rubén Insúa en el contacto con la prensa.



Un Guapo en el Fortín

Vélez Sarsfield, que desde la llegada del DT Ricardo Gareca no obtuvo los éxitos que se esperaban, será local a las 14 (TV: TNT Sports) ante Barracas Central, que tendrá el debut de Sergio Rondina como entrenador, por la fecha 12 de la Liga Profesional.





Luego de la mala campaña desarrollada bajo la conducción del uruguayo Alexander Medina, la llegada de Gareca ilusionó mucho al simpatizante velezano. Pero el equipo sólo logró cinco unidades de 12 y esa producción no colma las expectativas.



Barracas, que viene de ganarle con lo justo de local a Platense, tendrá el debut del "Huevo" Rondina en lugar del renunciante Rodolfo De Paoli.



Con sólo 12 unidades y en puesto 21°, el Guapo está realizando una opaca campaña y su misión es sumar la mayor cantidad de puntos para eludir el descenso.



Tatengue con nuevo DT

Unión de Santa Fe, con el debut del director técnico Sebastián Méndez, será local desde las 14 de un alternativo Tigre, por la fecha 12 de la Liga Profesional.





El Tatengue suma apenas siete puntos, está último en la tabla general y de terminar así la temporada perderá la categoría; por eso Méndez se hizo cargo del equipo en la semana tras la salida del uruguayo Gustavo Munúa.



"Me gusta mucho estar bajo presión. Me gustaba como jugador y ahora como DT. Queremos que la gente vuelva a confiar en el equipo. Vamos a dejar todo adentro de la cancha", dijo el DT en la conferencia de presentación.



Tigre, sin su goleador Mateo Retegui que quedó lesionado en la victoria sobre Sarmiento, llegará a Santa Fe con una rotación del once inicial y el ojo puesto en el partido de la semana contra Deportes Tolima en Colombia, por la segunda jornada de la Copa Sudamericana.